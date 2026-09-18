El Banco Central de Reserva (BCR) redujo de 3,4% a 3,2% su proyección de crecimiento de la economía peruana para este año debido al mayor impacto esperado del fenómeno de El Niño, informó Julio Velarde, presidente de la entidad, durante la presentación del Reporte de Inflación de setiembre. Para el 2027, también rebajó su estimación de 3,2% a 3%.

La entidad elevó de 0,7 a 0,9 puntos porcentuales el efecto negativo estimado del fenómeno de El Niño sobre el PBI de este año. Para el 2027, aumentó el impacto previsto de 0,9 a 1,1 puntos porcentuales.

“Va a ser un Niño fuerte y estamos estimando que sí va a tener un efecto importante”, sostuvo Velarde. El BCR actualizó de fuerte a extraordinaria la magnitud esperada del fenómeno de El Niño Costero, que se prolongaría hasta abril y alcanzaría su mayor intensidad hasta enero.

Para este año, el BCR proyectó contracciones de 1,5% en el sector agropecuario, 30,7% en la pesca y 7,1% en la manufactura primaria. En conjunto, el PBI primario caería 2,3%, una contracción mayor que el 1,6% proyectado por el BCR en junio.

El BCR elevó a 0,9 puntos porcentuales el impacto negativo estimado del fenómeno El Niño sobre el crecimiento del 2026.

Para el 2027, la producción agropecuaria disminuiría 1,7%, mientras que la pesca crecería 10,6% y la manufactura primaria avanzaría 9,1%. El banco central indicó que las anomalías de temperatura, lluvias, vientos y humedad afectarían especialmente los rendimientos y la producción de frutales de la costa.

Velarde reconoció que las proyecciones continuaban sujetas a la evolución del fenómeno de El Niño. “No sabemos el futuro, obviamente. Puede ser que sea más fuerte y que la interrupción del transporte también afecte el comercio y la producción”, sostuvo.

Demanda interna se mantendría fuerte

Pese a la revisión del PBI, el BCR elevó de 5,9% a 6,2% su proyección de crecimiento de la demanda interna para este año. Para el 2027, aumentó la estimación de 3,5% a 4,1%.

La entidad también revisó al alza la expansión esperada de la inversión privada, de 12,5% a 14% para este año y de 6% a 8,5% para el próximo. La inversión minera crecería 16,8% en el 2026 y la no minera, 17,5%.

Velarde destacó que la inversión privada había aumentado 15,5% durante el primer semestre y que otros indicadores de consumo y actividad mantenían un comportamiento favorable. El consumo de cemento creció 10,2% en julio, mientras que el empleo privado avanzó 6,1% ese mes.

“Los indicadores que estamos viendo de demanda interna son sumamente altos”, afirmó. Señaló que, en ausencia de El Niño, varios de estos indicadores serían compatibles con tasas de crecimiento cercanas al 6%.

Sin embargo, aclaró que ese resultado no se alcanzaría automáticamente debido a las restricciones de la oferta y a la necesidad de realizar reformas. “Faltan muchas cosas, nuestra oferta es más ineficiente, hay reformas que tienen que hacerse”, sostuvo.

Las importaciones crecerían 10,8% este año, por encima del 9,6% proyectado en junio, mientras que las exportaciones apenas avanzarían 0,1%. El BCR atribuyó el dinamismo de las compras externas a la mayor demanda de bienes de consumo duradero, insumos y bienes de capital.

No descartó elevar la tasa

El BCR mantuvo su tasa de interés de referencia en 4,25% por tercer mes consecutivo. Sin embargo, Velarde no descartó un incremento durante los próximos meses ante los riesgos asociados al fenómeno de El Niño y la fortaleza de la demanda.

“El comunicado que hicimos después de la reunión de la semana pasada indica que estamos siguiendo todos los datos. No descartamos un aumento en los próximos meses”, afirmó.

El presidente del BCR explicó que una eventual decisión dependería de la información que se conociera sobre los precios y de la posibilidad de que el choque de oferta afectara las expectativas de inflación.

“Va a depender de los datos que vengan. Lo que nos preocupa es que pueda afectar las expectativas”, dijo. Agregó que la fortaleza del empleo y los ingresos podía facilitar la transmisión del aumento de determinados precios hacia otros componentes de la inflación.

Velarde remarcó que una subida de la tasa no sería automática. “Hay que subir la tasa en el momento oportuno y hay que ver cuál es el momento oportuno. No es una cosa mecánica”, anotó.

La tasa real ex ante (la tasa de referencia menos la inflación esperada) se situó en 1,2%, resultado de comparar la tasa de referencia de 4,25% con las expectativas de inflación a doce meses de 3,05%. Por su parte, la tasa de referencia peruana se mantenía como la más baja de la región desde el 2020.

La tasa real ex ante se situó en 1,2%, resultado de comparar la tasa de referencia de 4,25% con las expectativas de inflación a doce meses de 3,05%. Por su parte, la tasa de referencia peruana se mantenía como la más baja de la región desde el 2020. (Foto: GEC) / EDUARDO CAVERO

Inflación retornaría al rango meta en abril

El banco central proyectó que la inflación cerraría este año en 4,2%, después de ubicarse en 4,4% en agosto por el reajuste de las tarifas eléctricas y el incremento de los combustibles. Para el 2027, estimó una tasa de 2%.

Las expectativas de inflación a doce meses se situaron en 3,05% en agosto, ligeramente por encima del límite superior del rango meta. A veinticuatro meses, permanecieron dentro de ese rango al ubicarse en 2,5%.

La inflación sin alimentos y energía se situó en 4,5% en agosto. Al excluir también el transporte, el indicador descendió a 1,8%.

Velarde estimó que la inflación retornaría al rango meta entre fines de marzo e inicios de abril del 2027, cuando se disipara el efecto estadístico del fuerte aumento mensual registrado en marzo de este año. Advirtió que la trayectoria continuaba sujeta a la intensidad del fenómeno de El Niño.

Consultado sobre la posibilidad de repetir un escenario como el del 2022, cuando la inflación alcanzó su mayor nivel en más de dos décadas, descartó una comparación directa.

“No quisiera compararlo porque es una cosa bastante distinta”, respondió. Explicó que la inflación registrada desde el 2021 fue un fenómeno mundial asociado inicialmente a una política monetaria expansiva durante la pandemia y agravado después por la invasión de Rusia a Ucrania.

Velarde sostuvo que El Niño afectaría la producción y determinados precios, pero expresó su expectativa de que ese impacto fuera transitorio. “Sí creo que nos va a impactar y esperemos que sea temporal”, indicó.

Petróleo presionó los precios

El BCR también advirtió sobre la incertidumbre generada por la cotización internacional del petróleo. El reporte elevó de US$80 a US$82 por barril su proyección del precio promedio del WTI para este año, lo que supondría un incremento anual de 26,3%.

Velarde explicó que el precio del petróleo había aumentado sustancialmente durante el año y que los combustibles refinados registraron incrementos incluso mayores debido al efecto del conflicto internacional sobre las refinerías.

Añadió que, en el Perú, algunos proveedores habían solicitado precios mayores ante el temor de que la empresa pública del sector no cumpliera sus pagos. Este factor contribuyó a que la inflación del transporte aumentara más que en otros países de la región.

El BCR advirtió que una nueva subida del petróleo podría afectar el transporte, los fertilizantes y los precios de los alimentos.(Foto: GEC)

El presidente del BCR señaló que el encarecimiento de los combustibles ya se había trasladado en gran medida a los precios locales. Sin embargo, advirtió que una nueva subida internacional podía repercutir sobre el transporte, los fertilizantes y los alimentos.

Déficit fiscal y posición externa

El BCR redujo de 1,8% a 1,5% del PBI su proyección de déficit fiscal para este año debido a los mayores ingresos públicos. Para el 2027 también proyectó un déficit equivalente al 1,5% del PBI.

La deuda pública disminuiría de 30,1% del PBI en el 2025 a 27,8% este año y a 28,2% en el 2027. Según la entidad, se mantendría como la más baja de Sudamérica y México.

En el sector externo, los altos precios de los metales impulsaron los términos de intercambio y la balanza comercial. El superávit comercial alcanzó US$45.759 millones hasta julio y cerraría el año en US$48.866 millones.

Las exportaciones sumarían US$119.876 millones en el 2026, mientras que las importaciones ascenderían a US$71.011 millones. El BCR proyectó además un superávit en cuenta corriente equivalente al 4% del PBI, el más alto de este siglo.

Velarde sostuvo que, a diferencia de otros periodos, este resultado no se explicaba por una recesión, sino por los elevados términos de intercambio y el desempeño de las exportaciones.

El BCR proyectó que el superávit comercial alcanzaría US$48.865 millones este año y que el superávit en cuenta corriente equivaldría al 4% del PBI. / Victor Vasquez

Por otro lado, el presidente del BCR informó también que la entidad había realizado una prueba de estrés para evaluar el impacto de escenarios intensos del fenómeno de El Niño sobre el sistema financiero.

“El sistema financiero se mantenía bastante sólido”, sostuvo. Añadió que, bajo los escenarios evaluados, aumentaba la probabilidad de incumplimiento, aunque el impacto no era tan elevado.

Reformas y nuevo retiro de las AFP

Al ser consultado sobre las reformas necesarias para alcanzar un crecimiento más elevado, Velarde consideró importantes las comisiones planteadas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y cuestionó el funcionamiento del sector público.

“Es un Estado que no está funcionando”, afirmó. Aunque respaldó la necesidad de realizar reformas, evitó pronunciarse sobre medidas específicas.

Finalmente, cuestionó el nuevo proyecto presentado en el Congreso para permitir otro retiro de los fondos de las AFP. Advirtió que el envejecimiento de la población hacía necesario preservar un sistema de ahorro previsional.

“Todos los países del mundo tienen pensiones. Acá lo estamos destruyendo y creo que es una irresponsabilidad completa”, sostuvo.