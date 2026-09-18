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Resumen

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El Banco Central de Reserva (BCR) redujo de 3,4% a 3,2% su proyección de crecimiento de la economía peruana para este año debido al mayor impacto esperado del fenómeno de El Niño, informó Julio Velarde, presidente de la entidad, durante la presentación del Reporte de Inflación de setiembre. Para el 2027, también rebajó su estimación de 3,2% a 3%.

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