El Banco Central de Reserva (BCR) no descartó elevar su tasa de interés de referencia en los próximos meses si el impacto del fenómeno de El Niño, en un contexto de demanda interna todavía fuerte, genera mayores presiones sobre las expectativas de inflación, señaló Julio Velarde, presidente de la entidad.

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“El comunicado que hicimos después de la reunión de la semana pasada indica que estamos siguiendo todos los datos. No descartamos un aumento en los próximos meses”, afirma durante la presentación del Reporte de Inflación de setiembre.

Velarde precisó que la decisión dependería de la información que se conozca sobre el evento climático y de su efecto sobre los precios. Explicó que la fortaleza de la demanda interna, junto con el crecimiento del empleo y los ingresos, podía facilitar que el choque de oferta se trasladara a las expectativas de inflación.

“Lo que nos preocupa es que pueda afectar las expectativas. Es un choque de oferta”, sostiene. Añade que un eventual ajuste de la tasa no sería automático y que el banco debía determinar el momento oportuno a partir de la evolución de los indicadores.

El BCR mantuvo la tasa de referencia en 4,25% en setiembre, nivel en el que se encontraba desde el mismo mes del 2025. La inflación interanual alcanzó 4,4% en agosto y la entidad proyectó que cerraría el 2026 en 4,2%.

El Banco Central de Reserva (BCR) no descartó elevar su tasa de interés de referencia en los próximos meses si el impacto del fenómeno El Niño, en un contexto de demanda interna todavía fuerte, genera mayores presiones sobre las expectativas de inflación, señaló Julio Velarde, presidente de la entidad.

Las expectativas de inflación a doce meses se ubicaron en 3,05%, ligeramente por encima del límite superior del rango meta. A veinticuatro meses permanecieron dentro de ese rango, en 2,5%. La inflación sin alimentos, energía y transporte se situó en 1,8% en agosto.

La entidad previó que la inflación retornaría al rango meta en abril del 2027, cuando se disipe el efecto estadístico del fuerte incremento de precios registrado en marzo de este año. No obstante, advirtió que la trayectoria continuaba sujeta a la magnitud del fenómeno de El Niño.

Menor crecimiento por El Niño

El BCR redujo de 3,4% a 3,2% su proyección de crecimiento de la economía peruana para el 2026 y de 3,2% a 3% la correspondiente al 2027. La revisión respondió principalmente al deterioro esperado de los sectores primarios por el fenómeno de El Niño.

La entidad elevó de 0,7 a 0,9 puntos porcentuales la pérdida estimada del PBI por el evento climático durante este año. Para el 2027, incrementó el impacto previsto de 0,9 a 1,1 puntos porcentuales.

El nuevo escenario contempló un fenómeno de El Niño Costero de magnitud extraordinaria hasta enero y su continuidad hasta abril del próximo año. Los principales efectos recaerían sobre los sectores agropecuario, pesquero y manufacturero primario.