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El Banco Central de Reserva (BCR) no descartó elevar su tasa de interés de referencia en los próximos meses si el impacto del fenómeno El Niño, en un contexto de demanda interna todavía fuerte, genera mayores presiones sobre las expectativas de inflación, señaló Julio Velarde, presidente de la entidad.
El Banco Central de Reserva (BCR) no descartó elevar su tasa de interés de referencia en los próximos meses si el impacto del fenómeno El Niño, en un contexto de demanda interna todavía fuerte, genera mayores presiones sobre las expectativas de inflación, señaló Julio Velarde, presidente de la entidad.
Por Melissa Rodríguez Enciso

El Banco Central de Reserva (BCR) no descartó elevar su tasa de interés de referencia en los próximos meses si el impacto del fenómeno de El Niño, en un contexto de demanda interna todavía fuerte, genera mayores presiones sobre las expectativas de inflación, señaló Julio Velarde, presidente de la entidad.

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