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Resumen

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El avance de la actividad aurífera informal no reduciría por sí solo el interés por invertir en la minería peruana, sostuvo Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva (BCR), durante la presentación del Reporte de Inflación de setiembre.

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