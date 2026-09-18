El avance de la actividad aurífera informal no reduciría por sí solo el interés por invertir en la minería peruana, sostuvo Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva (BCR), durante la presentación del Reporte de Inflación de setiembre.

Velarde indicó que, de acuerdo con una estimación del banco central, el oro informal habría representado alrededor del 50,5% de las exportaciones de oro durante el primer semestre. “Es casi la mitad, en todo caso”, afirmó.

Consultado sobre el posible efecto de esta actividad en las decisiones de inversión, afirmó: “No creo que afecte la inversión minera”.

El presidente del BCR diferenció el avance del oro informal de los problemas relacionados con el derecho de propiedad. Señaló que había visto a más empresas mineras referirse a la protección de sus concesiones frente a posibles invasiones.

“Si tengo un yacimiento, quiero explotarlo y me invaden, ¿tengo la protección del Estado para garantizar que puedo explotar la concesión que tengo?”, añadió. Velarde sostuvo que se trataba de un problema distinto al del avance del oro informal.

Durante su exposición, Velarde señaló además que los elevados precios del cobre, zinc y oro habían llevado los términos de intercambio a niveles récord. El BCR proyectó que el superávit comercial cerraría el año cerca de US$49.000 millones, tras alcanzar casi US$46.000 millones hasta julio.