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La izquierda que detesta a Julio Velarde

“Esta semana, la izquierda de JPP votó en contra de Velarde. Dicho de otro modo: votó a favor de la inflación y la pobreza que tanto dice combatir”.

    Omar Mariluz Laguna
    Por

    Periodista

    omar.mariluz@diariogestion.com.pe

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    La ratificación de Julio Velarde como presidente del BCR por cinco años más es una excelente noticia para el país, menos para la izquierda más radical del Congreso. Los senadores de Juntos por el Perú votaron en bloque en contra de Velarde, pero, en realidad, lo que rechazan y critican abiertamente es la autonomía y la alta capacidad técnica que ha tenido el BCR en estas décadas.

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