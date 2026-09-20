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La basura en las redes sociales

“Es vital que todas las redes sociales adopten medidas para limitar el tiempo de uso de los menores”.

    Andrés Oppenheimer
    Por

    Periodista

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    El acuerdo judicial de Meta –la dueña de Facebook e Instagram– con los fiscales de 48 estados de Estados Unidos fue celebrado como un golpe demoledor contra las redes sociales acusadas de dañar la salud mental de los menores. ¿Pero realmente va a cambiar algo?

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.