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Resumen

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Inés Temple, presidenta LHH DBM Perú y LHH Chile, analiza el poder es prestado.
Inés Temple, presidenta LHH DBM Perú y LHH Chile, analiza el poder es prestado.
Por Ines Temple

Estoy convencida de que uno de los principales retos de quienes ostentan cargos con poder es tener muy claro que el poder no es inherente a ellos, sino al cargo o a la función que cumplen. Las manifestaciones externas del poder confunden y seducen a muchos, al punto de hacerlos olvidar que toda posición es pasajera, que tiene un comienzo y un fin. Aquí repaso ideas al respecto.

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