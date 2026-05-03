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Resumen

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Inés Temple, presidenta LHH DBM Perú y LHH Chile, analiza once formas muy efectivas de perder credibilidad.
Inés Temple, presidenta LHH DBM Perú y LHH Chile, analiza once formas muy efectivas de perder credibilidad.
Por Ines Temple

En estos días en que la credibilidad parece escasear –y no solo en política– vale la pena recordar algo incómodo: perderla es mucho más fácil de lo que creemos. Construirla, en cambio, toma años.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.