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María Rosa Villalobos, editora de Economía y Día1, analiza la formalidad a la peruana.
María Rosa Villalobos, editora de Economía y Día1, analiza la formalidad a la peruana.
Por María Rosa Villalobos

Nuestros funcionarios públicos y políticos no terminan lo que empiezan. ¿Será por decisión personal, por la enquistada corrupción, por las burocracias transversales, por la falta de presupuesto?, ¿O, quizá, por el errado juego de no darle luz al predecesor ni permitir el brillo del que sigue? Cual fuese la motivación, lo cierto es que existe un modus operandi, casi institucionalizado, de decisiones y gestiones informales. Somos, económica y socialmente, informales.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.