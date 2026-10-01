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Resumen

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Víctor Fuentes, Gerente de Políticas Públicas del Instituto Peruano de Economía (IPE), analiza a Dios rogando. | Andina
Víctor Fuentes, Gerente de Políticas Públicas del Instituto Peruano de Economía (IPE), analiza a Dios rogando. | Andina
Por Víctor Fuentes Campos

La exploración es una actividad de alto riesgo: se pueden gastar millones, hacer todo bien y, aun así, no hallar un yacimiento rentable. Esas apuestas son clave para descubrir nuevos depósitos que reemplacen a los que se agotan y sostengan la producción, el empleo y los recursos fiscales. Aunque parecería razonable facilitar la búsqueda, la permisología peruana hace esperar a los inversionistas, casi como si quisiéramos darles tiempo de reconsiderar su entusiasmo.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.