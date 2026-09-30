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Resumen

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Foto: Composición Gestión - Gemini.
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Por Melissa Rodríguez Enciso

Intervenciones focalizadas y sostenidas en rutas de transporte, mercados, barrios y otros espacios afectados por la extorsión fueron parte de la propuesta presentada por Nicolás Zevallos, fundador del Instituto de Criminología, durante el encuentro “Agenda de reformas prioritarias para el Perú”, organizado por el Instituto Peruano de Economía (IPE). El planteamiento buscó articular a las entidades responsables de enfrentar este delito para recuperar el control de los territorios y permitir que los negocios operaren con mayor seguridad.

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