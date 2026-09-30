icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Un subsidio estatal de hasta un año para la contratación formal de jóvenes de 18 a 25 años en el sector privado fue una de las propuestas presentadas por Mayen Ugarte, presidenta ejecutiva de Horizonte Laboral, durante el encuentro “Agenda de reformas prioritarias para el Perú”, organizado por el Instituto Peruano de Economía (IPE). El incentivo cubriría el 40% de una remuneración equivalente al costo de la canasta básica familiar, estimada en aproximadamente en S/1.800, y llegaría al 50% para jóvenes con responsabilidades familiares.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.