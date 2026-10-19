El año pasado, Luz del Sur implementó un proyecto para hacer eficiente la limpieza de sus instalaciones eléctricas de media tensión, a través del uso de un dron que realiza el hidrolavado de dichas infraestructuras. Esta propuesta fue reconocida con el premio Creatividad Empresarial en la categoría de ‘Innovación de Procesos’ el año pasado.

Esta limpieza se da en los aisladores, que son equipos instalados en los postes eléctricos y que evitan que se genere un contacto entre el poste y el cable de electricidad.

Alfredo Melly, subgerente de Relaciones Corporativas de Luz del Sur, explicó que en Lima Metropolitana los aisladores acumulan barro por la polución en la ciudad y la falta de lluvias.

Si no se remueve esa suciedad, indicó, se genera una descarga a tierra. Ello activa un sistema de protección que evita la fuga de electricidad, pero también deja fuera de servicio a todo el circuito eléctrico y afecta a miles de clientes, agregó.

“Esta condición climatológica que existe en Lima hace necesario que tengamos que remover ese barro que se forma sobre esos aisladores con cierta frecuencia”, expresó.

Luz del Sur ya venía realizando obras de limpieza anteriormente. Esto significaba dejar sin servicio a la zona que estaba siendo atendida, pues una persona era la que realizaba la limpieza de los aisladores.

Posteriormente, se implementó un camión especial con un brazo hidráulico para que el trabajador de limpieza pueda alcanzar la parte alta del poste y realice el lavado con una pistola de agua desmineralizada.

Esto último, sin embargo, no incluía zonas de difícil acceso. Además, cuenta el ejecutivo, se debe tomar en cuenta la polución que genera el tener el motor del vehículo encendido, contó Melly.

Dron de hidrolavado. (Foto: Luz del Sur)

Hoy, realizan esta tarea con un dron que sostiene una manguera conectada a un tanque para disparar agua a presión, labor que es más segura y amigable con el medioambiente.

Además, se genera una eficiencia de entre 40% y 60% en las zonas de difícil acceso.

Implementación

Tras el piloto, desde este año Luz del Sur viene implementando el proyecto en jornadas diarias y priorizando zonas inaccesibles para los camiones.

Melly añadió que vienen levantando información de las operaciones de hidrolavado, pero que consideran que con dos o tres drones podrían limpiar los postes de media tensión en la capital.

“No es que se limpia todos los días. Se sectoriza nuestra zona de concesión, se clasifica de acuerdo a la necesidad de lavado – más crítica, medianamente crítica, menos crítica e inaccesible–. En las zonas más contaminadas tendríamos que hacer una limpieza de cada una de nuestras estructuras dos veces al año”, explicó.

La compañía tiene actualmente 40.000 estructuras de media tensión, entre postes y subestaciones aéreas. La cobertura también alcanza a Cañete y Huarochirí.

Proyectos

El trabajo de los drones no se limita solo al hidrolavado. Luz del Sur también los utiliza para monitorear las instalaciones eléctricas y en el entorno de las subestaciones de transmisión.

“Hemos desplegado 6 drones en las zonas donde estimamos que podría haber algún problema con el fenómeno de El Niño para que pueda cada cierto tiempo activarse, subir y detectar de forma temprana algún deslizamiento que se pueda producir cuando comiencen las lluvias”, apuntó.

Además, la empresa está trabajando en un piloto con un dron de robótica flexible para remover elementos adheridos en las instalaciones eléctricas.