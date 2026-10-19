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Resumen

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Dron de hidrolavado. (Foto: Luz del Sur)
Dron de hidrolavado. (Foto: Luz del Sur)
Por Christian Silva

El año pasado, Luz del Sur implementó un proyecto para hacer eficiente la limpieza de sus instalaciones eléctricas de media tensión, a través del uso de un dron que realiza el hidrolavado de dichas infraestructuras. Esta propuesta fue reconocida con el premio Creatividad Empresarial en la categoría de ‘Innovación de Procesos’ el año pasado.