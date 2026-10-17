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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Marco Ortiz

El lunes, la Academia Sueca premió a Robert E. Hall (Stanford) y Michael Woodford (Columbia) “por los fundamentos microeconómicos de la estabilización macroeconómica”. La razón suena compleja, pero es muy intuitiva: la macro es micro. ¿Qué significa que la macro sea micro? Que las variables agregadas como el PBI, el consumo y la inversión no son más que la suma de millones de decisiones de personas: comprar, ahorrar, producir, contratar, renunciar, fijar un precio, importar. Personas que buscan lo mejor para sí y se equivocan, pero no de manera sistemática.

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