El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería se encarga de supervisar que las empresas de los sectores de electricidad, hidrocarburos y minería cumplan las normas de seguridad, calidad y prestación de servicios. Asimismo, entre sus objetivos se encuentra proteger los derechos de los usuarios y promover el uso seguro y eficiente de la energía nacional. En ese sentido, recientemente, Osinergmin anunció la aprobación del Factor de Recargo del Fondo de Compensación Social Eléctrica (FOSE) aplicable en la facturación de los recibos de luz de los usuarios durante las próximas semanas. Esto ha llevado a que muchos consumidores se pregunten desde cuándo entrará en vigencia esta medida en el país. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿DE QUE TRATA EL FACTOR FOSE APROBADO POR OSINERGMIN?

A través de la Resolución n.° 019-2026-OS/GRT, que además establece el Programa Trimestral de Transferencias Externas, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería aprobó el Factor de Recargo del Fondo de Compensación Social Eléctrica (FOSE), fijado en 1 023, el cual se aplicará en la facturación del servicio eléctrico entre el 4 de agosto y el 31 de octubre de 2026, conforme comparte el diario El Peruano.

Así, la medida se aplicará exclusivamente a los usuarios de los sistemas eléctricos interconectados y a los usuarios libres, incluidos los retiros de energía realizados en el mercado mayorista de electricidad. Es importante mencionar que, la Ley n.° 27510 creó el FOSE con el objetivo de facilitar el acceso y la continuidad del servicio eléctrico para los usuarios residenciales de bajos consumos, de hasta 140 kWh mensuales, incluidos los suministros colectivos que cumplan con ese requisito.

¿CÓMO PUEDO VER MI RECIBO DE LUZ DE PLUZ ENERGÍA Y LUZ DEL SUR?

Aquellos usuarios que deseen revisar su recibo de luz de manera virtual deben saber que pueden consultarlo mediante la plataforma digital de Pluz Energía y Luz del Sur en cualquier momento. Estos son los pasos:

Pluz Energía:

Accede a la plataforma web oficial de Pluz Energía (LINK).

Selecciona la opción “Consulta tu recibo”.

Luego inicia sesión con tu número de cliente y tu contraseña.

Dentro del portal web podrás ver el monto actual, revisar el historial de pagos y descargar tus recibos en formato PDF.

Luz del Sur: