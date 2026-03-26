Antes, sin embargo, debemos resaltar el crecimiento de las marcas de autos chinas en el Perú. De acuerdo con el informe de febrero de la Asociación Automotriz del Perú (AAP), la participación de mercado de los fabricantes chinos alcanzó el 33,7%, mientras que la cuota de sus competidores japoneses llegó a 30,5%.

De este modo, el mercado automotor peruano comienza a reconfigurarse, dejando atrás la tradicional hegemonía japonesa y depositando la confianza en nuevos competidores. En ese contexto, el ingreso de nuevas marcas como Soueast podría impulsar aún más el crecimiento del bloque chino en los próximos años. Caso contrario, las marcas japonesas podrían recuperar terreno en el mercado.

Puntualmente, Soueast es una marca que forma parte del holding Chery, al igual que Jetour. De hecho, el Soueast S06 está basado en el Jetour Dashing. El diseño de la carrocería es similar, aunque existen ligeras diferencias, especialmente en el frontal. Por ejemplo, el Dashing tiene una parrilla integrada a la carrocería, mientras que en el S06 esta es más tradicional.

Diseño exterior

Si bien no posee propiamente un diseño deportivo, luce más aerodinámico que sus hermanos mayores S07 y S09, presentados el año pasado. Tal como ocurre con el Dashing, el S06 tiene una estética distinta a la de otros SUV más clásicos, por lo que resulta una alternativa atractiva para quienes buscan un vehículo que llame la atención.

El frontal del Soueast S06 destaca por su parrilla de gran tamaño y un estilo agresivo inspirado en el concepto de “tigre rugiente”. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Las líneas de diseño están claramente marcadas en la carrocería y las luces traseras lucen estilizadas a lo ancho del vehículo. Tanto las luces delanteras como las traseras utilizan tecnología LED.

El diseño trasero del Soueast S06 incorpora una barra de luces LED que se extiende a lo ancho del vehículo. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

La versión que probamos corresponde al tope de gama con motor 1,6 litros turbo, que según la ficha técnica incorpora neumáticos y aros de medida 255/45R20. Estos aros resultan atractivos e imponentes, aunque esta medida es más susceptible a sufrir daños considerando el estado de muchas pistas en el Perú. En caso de adquirir una unidad con estas características, se recomienda conducir con especial cuidado.

El Soueast S06 mide 4.616 mm de largo y ofrece proporciones propias de un SUV compacto familiar. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

En cuanto a sus dimensiones, mide 4.616 mm de largo, 1.910 mm de ancho y 1.690 mm de alto, con una distancia entre ejes de 2.720 mm. Aunque en la ficha técnica no figura el despeje al suelo, en la información de Soueast Uruguay se indica que ronda los 160 mm. Esta cifra refleja su enfoque aerodinámico y urbano.

Ofrece un maletero de 486 litros. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Con la segunda fila de asientos alcanza casi los 1.000 litros de capacidad. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Durante nuestra experiencia no tuvimos problemas transitando por desniveles y rompemuelles en distritos como San Isidro, Surquillo, Jesús María, San Miguel y el Callao.

Esos 16 cm de despeje son suficientes para trochas leves en distritos periféricos. Sin embargo, en caminos de mediana intensidad, como los que se encuentran en algunas provincias, podría existir riesgo de rozar la parte baja de la carrocería.

Motor y desempeño

Su motorización de 1,6 litros turbo GDI (inyección directa) resulta mucho más versátil. Con 183 hp y 275 Nm de torque, tiene potencia suficiente tanto para conducir en ciudad como en carretera.

Bajo el capó, el S06 equipa un motor 1.6 litros turbo de inyección directa que desarrolla 183 hp y 275 Nm de torque. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Ofrece varios modos de conducción, como Eco, Normal y Sport, en los que se percibe claramente la diferencia en la respuesta del motor. En modo Eco la entrega de potencia se siente más contenida, mientras que en modo Sport el motor desarrolla todo su potencial. Aproximadamente, acelera de 0 a 100 km/h en unos 10 segundos.

Está asociado a una transmisión automática de doble embrague (DCT) de siete velocidades, que prioriza el desempeño. En contraste, la versión 1,5 turbo incorpora una DCT de seis marchas más enfocada en la eficiencia.

En nuestro uso registramos un consumo de 38 km/galón en tráfico de mediana intensidad y 26 km/galón en tráfico denso. En carretera, el consumo podría alcanzar los 50 km/galón. Considerando su tanque de combustible de 15 galones, la autonomía puede oscilar entre 390 y 750 km, dependiendo del tipo de conducción.

Otro aspecto a destacar es la configuración de la suspensión. Utiliza esquema McPherson adelante y Multilink en el eje trasero, lo que ofrece una buena combinación entre precisión en la dirección y comodidad.

Consideramos que este esquema está bien equilibrado. Por ejemplo, al cruzar rompemuelles no se percibe un rebote excesivo ni golpes secos en los ejes tras superar el obstáculo.

Equipamiento interior y exterior

Además de las luces LED antes mencionadas, el exterior incorpora sunroof panorámico, encendido automático de luces y espejos abatibles eléctricamente.

El ajuste del volante es digital; es decir, se realiza desde la pantalla táctil, mientras que tanto la altura como la profundidad se regulan mediante los joysticks ubicados en el volante.

Durante la prueba de manejo, el Soueast S06 mostró un buen equilibrio entre desempeño, comodidad y equipamiento tecnológico. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

En el interior, el S06 cuenta con una pantalla táctil de 15,6 pulgadas, clúster digital, asientos eléctricos, timón tipo D-Shape forrado en cuero automotriz, cargador inalámbrico de 40W, cámara panorámica de 540°, puertos USB, entre otros elementos.

El interior del Soueast S06 prioriza la tecnología con una pantalla táctil central de 15,6 pulgadas. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Un detalle a tener en cuenta es que gran parte de las funciones se operan desde la pantalla táctil. En ese sentido, nuestra recomendación es que se trata de un vehículo que se adapta mejor a un usuario con afinidad por la tecnología.

El sistema de cámara panorámica permite una vista de hasta 540° para facilitar las maniobras de estacionamiento. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

El control de las asistencias de conducción ADAS también se gestiona desde la pantalla, incluyendo funciones como frenado autónomo de emergencia, asistente de mantenimiento de carril y alerta de punto ciego, entre otros sistemas.

Rivales

El Soueast S06 1,6 turbo se posiciona como una de las alternativas más interesantes dentro del segmento de SUV compactos en el mercado peruano. Entre sus principales rivales destacan el Toyota RAV4, el Hyundai Tucson y el Kia Sportage, modelos que dominan el segmento por su reconocimiento de marca, eficiencia y equipamiento. Frente a ellos, el S06 apuesta por un diseño más llamativo y un enfoque tecnológico que busca captar a un público más joven o interesado en vehículos con mayor presencia visual.

Dentro del bloque de marcas chinas y emergentes, también compite con propuestas como el Jetour Dashing, el Changan CS55 Plus y el MG HS, SUV que destacan por ofrecer una buena relación entre precio, potencia y equipamiento. En ese contexto, el Soueast S06 intenta diferenciarse con su motor 1.6 turbo, su transmisión automática de doble embrague y una cabina dominada por una gran pantalla central, elementos que refuerzan su propuesta tecnológica dentro de un segmento cada vez más competitivo.

Conclusiones

Lo mejor

Motor potente

Diseño único

Lo mejorable