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El Soueast S06 es un SUV compacto de origen chino que apuesta por un diseño moderno y una propuesta tecnológica dentro del segmento. (Foto: Fernando Roca)
El Soueast S06 es un SUV compacto de origen chino que apuesta por un diseño moderno y una propuesta tecnológica dentro del segmento. (Foto: Fernando Roca)
/ Fernando Roca
Por Fernando Roca Canales

La firma china Soueast se relanzó a fines del año pasado en el Perú con una propuesta enfocada en los SUV. Uno de sus modelos más atractivos es el Soueast S06, que se caracteriza por su diseño audaz y su propuesta tecnológica. Para conocerlo mejor, lo tuvimos a prueba durante una semana y aquí te contamos nuestra experiencia.

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