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Vehículos chinos de Omoda & Jaecoo, recientemente estrenados en el mercado peruano, en la Costa Verde. (Foto: Omoda & Jaecoo)
Vehículos chinos de Omoda & Jaecoo, recientemente estrenados en el mercado peruano, en la Costa Verde. (Foto: Omoda & Jaecoo)
/ Omoda & Jaecoo
Por Fernando Roca Canales

Durante años, los autos chinos cargaron con una etiqueta difícil de sacudirse en el mercado peruano. Eran vistos como vehículos accesibles, bien equipados y visualmente atractivos, pero también como productos de calidad incierta y dudosa durabilidad. La idea de que eran autos “descartables” se instaló con fuerza durante la primera gran ola de marcas chinas que llegó al país a mediados de los 2000, cuando varias firmas priorizaban precio antes que refinamiento, seguridad o posventa.

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