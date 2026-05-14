Sin embargo, el escenario actual es muy distinto. Hoy, las marcas provenientes de China no solo lideran el crecimiento de ventas en distintos mercados, sino que además están impulsando buena parte de la transformación tecnológica de la industria automotriz. Electrificación, plataformas inteligentes, software propio y altos niveles de equipamiento se han convertido en parte de sus principales argumentos. El problema es que, aunque la evolución es evidente, la percepción del consumidor no ha cambiado tanto.

Y ahí aparece una de las preguntas más importantes para el mercado peruano: ¿los autos chinos realmente alcanzaron un nivel comparable al de fabricantes tradicionales en calidad y confiabilidad?

Desde la mirada de las propias marcas, este cambio responde a una evolución industrial mucho más profunda. Erik Furugen, director comercial de Omoda & Jaecoo en Perú, sostiene que la industria china ya opera bajo estándares globales de calidad y validación.

Omoda y Jaecoo llegan al Perú con SUV gasolineros, híbridos y eléctricos. Los precios van desde US$14.490 hasta los 40.490. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

“Por ejemplo, Omoda & Jaecoo ha obtenido certificaciones internacionales como Euro NCAP, ANCAP y ASEAN NCAP, además de evaluaciones desarrolladas por TÜV Rheinland, entidad alemana que analiza aspectos como seguridad, durabilidad y desempeño”, comenta el ejecutivo.

A la par, otros fabricantes chinos, tales como BYD, Chery, Geely, Changan, MG Motors, entre otros, hacen evaluaciones propias de choques en ambientes especiales, donde ponen a prueba la seguridad de los vehículos que ofrecen. Si bien podrían sugerir cierta parcialidad en los resultados, lo cierto es que el solo hecho de mostrarlas al público ya dice mucho del avance en esta materia.

El resultado del impacto entre los dos vehículos Tiggo 9 en la sede de Chery, en el marco del Autoshow de Shanghái 2025. (Foto: Diego Barrio de Mendoza)

De hecho, la transformación de la industria china va mucho más allá de una mejora en diseño o equipamiento. En los últimos años, varias marcas han incrementado significativamente sus inversiones en ingeniería, desarrollo de plataformas propias y seguridad estructural. Furugen asegura que uno de los pilares del crecimiento ha sido precisamente la validación global de los productos.

Si antes solo validaban la seguridad de sus autos con el ASEAN NCAP (Organismo chino), ahora la figura cambia porque muchos de esos vehículos obtienen la máxima calificación en ANCAP y Euro NCAP. De todas formas, hay que mencionar que la discusión sobre la calidad de los autos chinos sigue muy ligada a cómo envejecen con el paso de los años y a la experiencia real de uso.

Omoda & Jaecoo realizaron en Lima una jornada de pruebas dinámicas para mostrar el enfoque de sus modelos antes de su lanzamiento oficial.

“Hoy ya no veo tantos comentarios diciendo que los autos chinos están muy por debajo de los europeos o japoneses”, señala el piloto y especialista automotriz Kike Pérez. Para él, la evolución ha sido evidente, especialmente considerando la velocidad con la que las marcas chinas han reducido la brecha frente a fabricantes tradicionales.

Pérez, incluso, pone como ejemplo su propia experiencia. “Tengo un Chery Tiggo 5 desde hace 10 años y está perfecto. Nunca he tenido problemas graves de motor o caja”, comenta. Aun así, reconoce que todavía existen diferencias frente a fabricantes con décadas de experiencia en ingeniería automotriz.

El Toyota Hilux está vigente desde 1968 y actualmente se comercializa su octava generación. Es uno de los vehículos con mejor reputación a nivel mundial. (Foto: Toyota) / Toyota

“Un motor Toyota o Mercedes sigue siendo superior en suavidad, eficiencia y respuesta”, explica. Para él, la diferencia principal está en la experiencia acumulada que tuvieron japoneses, europeos y estadounidenses durante décadas de evolución automotriz.

Pero también cree que China ha conseguido acortar esa brecha a una velocidad inédita. “La inversión china ha sido a nivel país. El Gobierno entendió que necesitaban producir buenos autos para cambiar la percepción global”, sostiene.

Xi Jinping, presidente de China, es uno de los principales impulsores del desarrollo automotriz en su país. Foto: EFE.

Ese avance acelerado se explica, en buena parte, porque la industria china encontró en la electrificación una oportunidad para reducir la ventaja histórica de fabricantes tradicionales en motores a combustión. Mientras marcas europeas o japonesas construyeron su reputación a partir de décadas perfeccionando motores térmicos, China decidió enfocarse agresivamente en software, baterías y plataformas eléctricas.

“Están apostando por plataformas inteligentes y electrificadas. Ahí es donde más rápido están avanzando”, comenta Pérez.

Esa estrategia ya está generando cambios importantes en la industria global. Hoy, incluso fabricantes tradicionales dependen parcialmente de proveedores chinos para desarrollar vehículos eléctricos, baterías o componentes tecnológicos. Y en muchos casos, las marcas chinas han comenzado a posicionarse como referentes en innovación.

Sin embargo, el rápido avance tecnológico también plantea nuevas interrogantes. Si antes la discusión se centraba en calidad de ensamblaje o durabilidad mecánica, ahora aparecen dudas sobre el envejecimiento de sistemas electrónicos, pantallas y software.

“Ahora casi todas las funciones están concentradas en el sistema de infoentretenimiento”, advierte Pérez. Según explica, la fuerte digitalización de algunos vehículos podría convertirse en un desafío con el paso del tiempo, especialmente considerando que muchas funciones esenciales ya dependen de pantallas o sistemas centralizados.

El Omoda en el circuito de la Costa Verde. (Foto: Omoda & Jaecoo) / Omoda & Jaecoo

Lo mencionado por Pérez es un aspecto que los fabricantes chinos identificaron y es por ello que sostienen que están trabajando en sistemas electrónicos cada vez más capaces. En ese sentido, Furugen explica que los vehículos son sometidos a pruebas extremas antes de salir al mercado, incluyendo evaluaciones de temperatura, resistencia electrónica, desempeño de sensores y funcionamiento de sistemas de asistencia.

“Los autos son testeados en temperaturas que llegan hasta los 75 °C. También evaluamos frenos, polvo, desempeño electrónico y durabilidad general”, detalla.

En el caso peruano, además, señala que las validaciones se realizaron en condiciones locales. “Realizamos pruebas Lima-Ticlio-Lima con nuestras versiones a gasolina y nueva energía para asegurar el desempeño en altura y baja presión de oxígeno”, comenta.

Pero si existe un punto donde todavía persisten dudas entre los consumidores peruanos, ese es la posventa. Porque más allá de la calidad inicial del producto, la experiencia del usuario también depende de disponibilidad de repuestos, tiempos de reparación y respaldo técnico.

“Una cosa es que el carro sea durable y otra es que puedas conseguir el repuesto cuando lo necesites”, sostiene Pérez.

Respecto a ello, los fabricantes chinos están asociados con las importadoras más importantes del Perú, tales como Inchcape o Astara, las cuales gestionan el proceso de importación, venta y postventa. En ese sentido, gozan del respaldo de importadores con décadas de experiencia en el Perú.

También está el caso de los fabricantes que actúan sin intermediarios para el proceso de importación, tal como es el caso de como Omoda & Jaecoo. Traen los vehículos directamente, aunque el proceso de venta y posventa son gestionados por las concesionarias.

La feria de tecnología del grupo Chery presentó nuevos modelos y prototipos de marcas como Jetour, Chery, Omoda, Exeed y Jaecoo. / Difusión

Otro factor clave sigue siendo el valor de reventa. Durante años, uno de los principales cuestionamientos hacia los autos chinos era precisamente su depreciación acelerada en el mercado de usados. Sin embargo, Pérez considera que esa percepción también podría cambiar progresivamente conforme aumente la presencia de estas marcas.

“Mientras más se vendan y más confianza generen, mejorará el valor de reventa”, afirma. Aunque reconoce que todavía existe cierta cautela, considera que algunas marcas ya empiezan a construir una reputación más sólida entre consumidores y usuarios de segunda mano.

Lo cierto es que el debate alrededor de los autos chinos ya no gira únicamente en torno al precio. Hoy la conversación pasa por calidad percibida, seguridad, soporte técnico, durabilidad electrónica y experiencia a largo plazo. Y en ese escenario, las marcas chinas parecen haber dejado de ser simples alternativas económicas para convertirse en protagonistas de la nueva industria automotriz.

Sin embargo, la verdadera “prueba de manejo” recién comienza. Porque más allá del diseño, las pantallas o el equipamiento, la reputación de un auto se construye con algo que ninguna estrategia comercial puede acelerar: el paso del tiempo.