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Los fondos recaudados permitirán financiar los programas de la Sociedad Peruana de Síndrome Down, orientados a promover la inclusión.
Los fondos recaudados permitirán financiar los programas de la Sociedad Peruana de Síndrome Down, orientados a promover la inclusión.
Por Redacción EC

Cada año, miles de personas se reúnen para participar en Corre Conmigo 5K, una iniciativa de la Sociedad Peruana de Síndrome Down (SPSD) que busca favorecer la integración de las personas con síndrome de Down y sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de construir una sociedad con más oportunidades para todos. Lo que comenzó hace más de dos décadas como una actividad destinada a recaudar fondos para los programas de la institución se ha convertido en uno de los eventos inclusivos más importantes del país.

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