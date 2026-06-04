Cada año, miles de personas se reúnen para participar en Corre Conmigo 5K, una iniciativa de la Sociedad Peruana de Síndrome Down (SPSD) que busca favorecer la integración de las personas con síndrome de Down y sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de construir una sociedad con más oportunidades para todos. Lo que comenzó hace más de dos décadas como una actividad destinada a recaudar fondos para los programas de la institución se ha convertido en uno de los eventos inclusivos más importantes del país.

La propuesta tiene una particularidad: no es una carrera competitiva. Aquí no importan los tiempos ni los puestos de llegada. El objetivo es avanzar juntos y demostrar que la inclusión no consiste en que unos vayan más rápido que otros, sino en que todas las personas puedan participar, aportar y desarrollarse en igualdad de condiciones. Por eso, más que una prueba deportiva, Corre Conmigo 5K es una celebración de la diversidad, el encuentro y la comunidad.

La edición de este año tiene como lema “Juntos contra la soledad”, una invitación a reflexionar sobre una realidad que muchas veces pasa desapercibida. “Queremos poner el foco en la soledad que enfrentan muchas personas con síndrome de Down y sus familias debido a la falta de información, acompañamiento y oportunidades”, señala Pablo Gómez, director de la SPSD.

A lo largo de los años, la convocatoria ha crecido de manera sostenida. Familias, amigos, estudiantes, docentes, empresas y organizaciones se han sumado a una jornada que busca derribar prejuicios y generar espacios de convivencia. La participación ciudadana también ayuda a visibilizar los desafíos que todavía enfrentan muchas personas con síndrome de Down para acceder a servicios, educación y oportunidades laborales. //