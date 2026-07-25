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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La inteligencia artificial (IA) está transformando el trabajo, la economía y la vida diaria en el ámbito global. Su impacto no solo es visible para quienes usan sus herramientas para diseñar itinerarios de viaje o crear imágenes o aplicaciones complejas en cuestión de segundos, sino que incluso aquellos que no lo hacen sienten cada vez con más frecuencia las consecuencias del avance de esta tecnología, sobre todo en sus bolsillos.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.