Por Guillermo Vera Ayala

El edificio que fue la casa natal del genocida Adolf Hitler en Austria se convirtió oficialmente este miércoles 22 en una comisaría con la finalidad de evitar que se convierta en un centro de peregrinación para grupos neonazis y de otras ideologías extremistas.

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