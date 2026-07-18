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Cuando Betzi Gutiérrez se calza sus botas y viste su chaleco amarillo y casco blanco de ingeniera para revisar las bases de los edificios afectados por el doble terremoto, ocurrido en la zona norte de Venezuela, no solo carga con las herramientas y la responsabilidad de su profesión; también lleva el peso de haber visto su propio techo desplomado el pasado 24 de junio. (Foto: EFE)
Cuando Betzi Gutiérrez se calza sus botas y viste su chaleco amarillo y casco blanco de ingeniera para revisar las bases de los edificios afectados por el doble terremoto, ocurrido en la zona norte de Venezuela, no solo carga con las herramientas y la responsabilidad de su profesión; también lleva el peso de haber visto su propio techo desplomado el pasado 24 de junio. (Foto: EFE)
Por Agencia EFE

Cuando Betzi Gutiérrez se calza sus botas y viste su chaleco amarillo y casco blanco de ingeniera para revisar las bases de los edificios afectados por el doble terremoto, ocurrido en la zona norte de Venezuela, no solo carga con las herramientas y la responsabilidad de su profesión; también lleva el peso de haber visto su propio techo desplomado el pasado 24 de junio.

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