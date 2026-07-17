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Resumen

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Dos sismos de magnitudes 5 y 5,6 sacudieron Guatemala. Foto: USGS
Dos sismos de magnitudes 5 y 5,6 sacudieron Guatemala. Foto: USGS
Por Agencia EFE

Dos sismos, de magnitudes 5 y 5,6, sacudieron este viernes gran parte de Guatemala, sin reportes en un primer momento de víctimas o daños materiales pero sí de alarma entre los ciudadanos, que fueron evacuados de algunos edificios en la capital, incluido el presidente del país, Bernardo Áveralo de León.

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