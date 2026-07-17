00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Fotografía que muestra una máquina recogiendo escombros, en La Guaira (Venezuela). Foto: EFE/ Ronald Peña R
Fotografía que muestra una máquina recogiendo escombros, en La Guaira (Venezuela). Foto: EFE/ Ronald Peña R
Por Agencia EFE

El doble sismo en Venezuela ha dejado 2.106.000 toneladas de escombros, según una estimación del Gobierno de Venezuela en conjunto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), a partir del sobrevuelo de drones, helicópteros, y mediciones en campo, dijo este viernes el ministro de Ecosocialismo (Ambiente), Nelson Rodríguez.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.