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Resumen

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Lisset Argote y Joaquín Pezo, trabajadores de Listo!
Lisset Argote y Joaquín Pezo, trabajadores de Listo!
/ PAO FLORES FOTOGRAFIA
Por Oscar García

En poco más de un siglo, la expectativa de vida de las personas con síndrome de Down pasó de menos de diez años a más de cincuenta. Es uno de los avances médicos más silenciosos y más profundos de la historia reciente. Pero alargar una vida no es lo mismo que llenarla de oportunidades. Esa segunda tarea —la de garantizar educación, autonomía, trabajo, lugar en el mundo— sigue siendo, en gran medida, una deuda pendiente. Cada 21 de marzo, Día Mundial del Síndrome de Down, el tema se vuelve especialmente relevante.

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