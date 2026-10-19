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Los músicos peruanos durante una presentación en vivo. Ambos radican en Berlín, donde continúan desarrollando su propuesta de electrónica experimental.
Los músicos peruanos durante una presentación en vivo. Ambos radican en Berlín, donde continúan desarrollando su propuesta de electrónica experimental.
Por Jorge Chávez Noriega

Han pasado seis años desde que Dengue Dengue Dengue, el dúo de música electrónica conformado por los peruanos Felipe Salmón y Rafael Pereira, publicó su último álbum de estudio. Pero eso no significa que hayan permanecido en silencio. En este tiempo lanzaron varios EP, continuaron produciendo música y se presentaron en escenarios y festivales de Europa. Hace una década, ambos se mudaron a Berlín, epicentro de la música electrónica, para impulsar sus carreras y estar más cerca de la vibrante escena de clubes del Viejo Continente.

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