Han pasado seis años desde que Dengue Dengue Dengue, el dúo de música electrónica conformado por los peruanos Felipe Salmón y Rafael Pereira, publicó su último álbum de estudio. Pero eso no significa que hayan permanecido en silencio. En este tiempo lanzaron varios EP, continuaron produciendo música y se presentaron en escenarios y festivales de Europa. Hace una década, ambos se mudaron a Berlín, epicentro de la música electrónica, para impulsar sus carreras y estar más cerca de la vibrante escena de clubes del Viejo Continente.

En paralelo, atravesaban una transición sonora. Las nuevas influencias que querían incorporar los llevaron a replantear su propuesta y adoptar una identidad distinta: DNGDNGDNG. “Con Dengue construimos un universo de características muy definidas. Al principio eso nos daba libertad, pero después sentimos que también podía restringirnos. Cuando el sonido empezó a cambiar, pensamos que la transformación debía reflejarse en otros aspectos del proyecto. Seguimos usando máscaras, pero ahora son menos coloridas y más oscuras, como la música”, cuentan desde Alemania.

Felipe Salmón y Rafael Pereira, ahora bajo el nombre de DNGDNGDNG, mantienen las máscaras que caracterizaron a Dengue Dengue Dengue, aunque con una estética más oscura, en sintonía con la transformación sonora de su proyecto. (Foto: Mattia Spich)

Bajo esta nueva identidad presentan ‘Vestigio’, un álbum de atmósfera sombría y matices industriales que amplía su universo musical sin romper con el pasado. Así, la cumbia, la música afroperuana y la pandilla de Lamas se mezclan con el jungle y el hardcore británico en una propuesta que reinterpreta los ritmos tradicionales.

EN OTRA FRECUENCIA

El proyecto nació en 2010, cuando Felipe y Rafael unieron la cumbia amazónica y la psicodelia a través de la electrónica para dar forma a Dengue Dengue Dengue. Las máscaras con las que subían al escenario se convirtieron pronto en su rasgo más reconocible. Dos años después lanzaron “La alianza profana”, su álbum debut, que se convirtió en un éxito en la escena limeña: llenaban conciertos y la propuesta comenzó a trascender fronteras, llevándolos a recorrer distintos países de la región.

Detrás de las máscaras había también una amistad y una complicidad musical forjadas mucho antes de que alcanzaran notoriedad. “Cuando vivíamos en Lima, Felipe organizaba fiestas de house y techno, mientras yo hacía fiestas de dub y drum and bass. Esos sonidos siempre estuvieron presentes, aunque antes fueran más sutiles. Ahora, con ‘Vestigio’, son más evidentes: estamos recuperando cosas que nos gustan desde hace quince o veinte años”, dice Rafael.

Ese retorno a sus raíces musicales también los acercó a la pandilla, un género tradicional que siempre les había interesado, aunque no encontraban cómo incorporarlo a su propuesta. El primer paso fue hacer un ‘edit’ de una canción de Los Hijos de Lamas. La velocidad de este ritmo, similar a la del hardcore, les permitió combinar su carácter festivo con una sonoridad más oscura.

Felipe y Rafael, sin máscaras, en una calle de Varsovia, en Polonia. Allí se presentaron el último fin de semana en el festival Sound, dedicado a la música experimental. (Foto: Mattia Spich)

El interés por este género los llevó hasta Lamas, en la región de San Martín. En julio del año pasado, Rafael viajó durante las fiestas de la localidad para grabar junto a Los Hijos de Lamas. Aprovechaba sus actuaciones para registrar fragmentos de sus canciones, en medio de celebraciones que podían extenderse desde la mañana hasta la noche. El resultado es “Pantano”, el segundo tema de “Vestigio”.

“Este álbum es diferente de lo que hacíamos antes, pero conserva un vestigio de lo que era Dengue. Por eso el nombre del disco. No es una ruptura total. Sentimos que mantiene el alma de nuestros trabajos anteriores”, comenta Felipe. “La experimentación sigue siendo nuestro norte: nos interesa juntar elementos que parecen distintos y descubrir que pueden encajar”, complementa el músico.

ENTRE DOS MUNDOS

A pesar de llevar cerca de diez años viviendo en Berlín, la conexión de Felipe Salmón y Rafael Pereira con el Perú sigue presente en su música. No se trata, explican, de una búsqueda deliberada, sino de algo que surge de manera natural durante el proceso creativo. “A veces me pongo a hacer un tema house y, de repente, termina siendo un festejo. Para mí, todo está completamente relacionado”, afirma Felipe. La cumbia y los ritmos afroperuanos forman parte de su historia personal, de su infancia y de los sonidos con los que crecieron.

Felipe Salmón y Rafael Pereira, del dúo peruano DNGDNGDNG, durante una presentación en vivo. / Krists Luhaers

Por ahora, los músicos peruanos no tienen apuro por dejar Berlín. La ciudad les ofrece una escena musical inagotable, con conciertos y fiestas cada semana, además de una multiculturalidad que alimenta su creatividad. Sin embargo, abrirse camino allí no ha sido sencillo. A las dificultades propias de migrar se suma una industria que durante años los encasilló como artistas latinoamericanos antes que como músicos electrónicos. Con el tiempo, han logrado encontrar espacios más afines a su propuesta.

Y aunque la capital alemana siga siendo su base, la curiosidad que los mueve continúa llevándolos a nuevos territorios, dentro y fuera de la música. //

Territorio sonoro

“Vestigio”, el nuevo álbum del dúo peruano, está compuesto por diez temas y estará disponible desde el 22 de octubre en Spotify y otras plataformas digitales. Felipe Salmón y Rafael Pereira también tienen previsto presentar el disco en Lima hacia fines de año.