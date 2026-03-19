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Resumen

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Juan Ricardo Maraví posa con los nuevos lanzamientos de la disquera Infopesa. Una reedición de Los Diferentes Kennedy's y un grandes éxitos de Los Invasores de Progreso. (Foto: Mario Zapata/ GEC)
Juan Ricardo Maraví posa con los nuevos lanzamientos de la disquera Infopesa. Una reedición de Los Diferentes Kennedy's y un grandes éxitos de Los Invasores de Progreso. (Foto: Mario Zapata/ GEC)
Por Melvyn Arce Ruiz

En el tercer piso de las oficinas de Infopesa, en el distrito limeño de Jesús María, el tiempo se detiene cuando se coloca un vinilo en el tocadiscos. Juan Ricardo Maraví se mueve entre estantes repletos de música y grandes archivos de grabaciones en todo formato y va escuchando cada uno de ellos con atención minuciosa. Inicia muy temprano y casi no se da cuenta cuando cae la noche. Se sumerge en un mar de sonidos hasta que algo (que puede ser un riff de guitarra, una voz o hasta un ritmo) lo devuelve a la superficie con un hallazgo. Esa es la rutina con la que encuentra sus tesoros musicales.

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