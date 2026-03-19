En el tercer piso de las oficinas de Infopesa, en el distrito limeño de Jesús María, el tiempo se detiene cuando se coloca un vinilo en el tocadiscos. Juan Ricardo Maraví se mueve entre estantes repletos de música y grandes archivos de grabaciones en todo formato y va escuchando cada uno de ellos con atención minuciosa. Inicia muy temprano y casi no se da cuenta cuando cae la noche. Se sumerge en un mar de sonidos hasta que algo (que puede ser un riff de guitarra, una voz o hasta un ritmo) lo devuelve a la superficie con un hallazgo. Esa es la rutina con la que encuentra sus tesoros musicales.

En una de sus más recientes inmersiones, Juan Ricardo emergió con una grabación especial: “La Fiesta Comenzó”, de Los Diferentes Kennedy’s, un disco publicado en 1976, hoy considerado de culto, que ha elegido para iniciar el 2026 junto a otro lanzamiento clave: “Antología Invasora”, un recopilatorio de grandes éxitos de Los Invasores de Progreso, agrupación esencial de la cumbia amazónica.

Ambos álbumes son una muestra de la riqueza sonora del país, pero también de la pasión que implica descubrir talentos que prevalecen en el tiempo.

Juan Ricardo Maraví reorganizó recientemente la vasta colección musical de Infopesa. (Foto: Mario Zapata/ GEC)

Viajes musicales

La historia de estos discos empieza mucho antes de su reedición. Empieza en la carretera. Alberto Maraví, fundador de Infopesa, no era un ejecutivo de oficina: “Mi papá no era el típico dueño de disquera, él iba con su carro por costa, sierra y montaña. Viajaba como loco por todos lados para buscar talento”, recuerda Juan Ricardo Maraví, quien hoy lidera la disquera que inició en 1971.

En uno de esos viajes, Alberto Maraví llegó a Iquitos. Allí, en una fiesta local, escuchó a un grupo de jóvenes que llamaron su atención. Eran los hermanos Sifuentes Arbildo, menores de edad en ese momento. Maraví no dudó y los firmó. Hoy el nombre de Los Diferentes Kennedy’s no es tan recordado como el de otras bandas de la época, pero el disco que reedita Infopesa carga la promesa de hacerles justicia. El álbum titulado “La Fiesta Comenzó” no tuvo un tiraje amplio, pero sí un impacto significativo en su época. Su sonido, una fusión entre cumbia amazónica y una fuerte influencia rockera, se caracterizaba por guitarras eléctricas con tintes psicodélicos. Es por eso que al oírlos en la actualidad —como le pasó a Juan Ricardo en una de sus inmersiones musicales por el archivo de Infopesa— se genera una inmediata conexión.

En las oficinas de Infopesa, además de la música del catálogo de la disquera, se encuentra la amplia colección musical de Alberto Maraví, el fallecido fundador de la disquera. (Foto: Mario Zapata/ GEC)

“El lanzamiento de este grupo coincidió con el proyecto del oleoducto norperuano. Entonces, ese disco también es chévere porque en sus letras algunas canciones hablan de esa esperanza de progreso en la región de Iquitos”, explica Juan Ricardo sobre un disco muy pedido por los coleccionistas.

“Cuando escuché el disco, me enamoré de él, pero también me di cuenta de que mucha gente preguntaba por Los Diferentes Kennedy’s. En Discogs vi que era un álbum bastante buscado”, nos cuenta. Y añade: “Siempre que hay búsqueda de coleccionistas, hay gente que aprovecha y vende carísimas sus ediciones. Y eso no es justo. Así que me dije: qué mejor momento para sacar esta rareza, el disco me encanta y, de paso, acabo con los especuladores”.

Juan Ricardo Maraví hace sus hallazgos musicales entre el catálogo de Infopesa. (Foto: Mario Zapata/ GEC)

El ‘Santana de la Amazonía’

Si el caso de Los Diferentes Kennedy’s es el de una joya oculta, el de Los Invasores de Progreso responde a otra lógica: la de los clásicos indiscutibles.

Fundado en los años 80 por Ernesto Diestro Herrera, conocido como ‘Shanty’, el grupo se convirtió en uno de los pilares de la cumbia amazónica. Nacido en Huánuco en 1956, Shanty destacó desde joven como guitarrista, compositor y arreglista. Su estilo, profundamente influenciado por los sonidos de la selva, le valió un apodo que resume su impacto: el ‘Santana de la Amazonía’.

“‘Shanty’ es un emblema de la cumbia amazónica, era un virtuoso de la guitarra eléctrica”, dice Maraví. Como en el caso de los Kennedy’s, el encuentro con Infopesa fue decisivo. “Ellos grababan con sellos locales. Mi padre los escuchó y los invitó a grabar profesionalmente con Infopesa. Y fue un hit”.

Portada de la reedición de Los Diferentes Kennedy's. (Foto: Infopesa)

El grupo llegó a grabar alrededor de cinco discos con el sello, construyendo una discografía que hasta el día de hoy se mantiene popular. “Cada canción que sacaban era un éxito en la fiesta”, recuerda Juan Ricardo. Su música no solo marcó una época, sino que también influyó en otras figuras clave del género, como Los Mirlos o Juaneco y su Combo.

La decisión de lanzar “Antología Invasora” parte de la necesidad de celebrar ese legado. “No quería hacer solo una reedición, sino un grandes éxitos con la selección de mis temas favoritos”, explica Juan Ricardo. Entre ellos, clásicos como “Todos juntos” o “Pronto volveré”, que siguen encendiendo pistas de baile dentro y fuera del país.

Celebrando la cumbia

El trabajo de reedición en Infopesa no es solo técnico: es casi arqueológico. Todo comienza en el archivo. “Tengo la suerte de que mi padre conservó las cintas y archivos de Infopesa, entonces es una fuente perfecta del sonido de las grabaciones”, dice Juan Ricardo.

“Tengo la suerte de que mi padre conservó las cintas y archivos de Infopesa, entonces es una fuente perfecta del sonido de las grabaciones. Es una de nuestras grandes ventajas y también una forma de rendirle homenaje a esas grabaciones clásicas porque se escuchan tal cual fueron editadas en su momento”, añade la actual cabeza de la disquera.

Portada del grandes éxitos de Los Invasores de Progreso. (Foto: Infopesa)

Ese acceso directo a las fuentes originales permite que las remasterizaciones conserven una fidelidad excepcional. Pero el proceso no termina ahí. Hay una etapa clave: la prueba en vivo.

“Cuando viajo, aprovecho y hago tocadas de Infopesa, sesiones musicales”, nos cuenta Maraví. Londres, Madrid, Torino, París: ciudades donde la cumbia amazónica suena, sorprendentemente, contemporánea. “Me gusta mucho testear con extranjeros para ver cómo reaccionan y cómo sus cuerpos se mueven con la música”, nos dice.

La respuesta ha sido contundente. “La gente se alborotó con Los Kennedys’, especialmente con ‘Amor chiquito’. En el caso de Los Invasores con el tema ‘Pronto volveré’”. Para Maraví, esa reacción confirma algo que ya intuía: “Ambos son discos atemporales, han resistido al paso del tiempo y, si los escuchas ahora, suenan muy frescos y cautivan a todo el mundo”.

Ese carácter atemporal también ha impulsado una revalorización más amplia. “De todas maneras ahora hay más interés por la cumbia”, dice Maraví sobre una celebración de este estilo musical que se siente especialmente en nuevas generaciones.

Unir pasado y presente

Entrar a las oficinas de Infopesa es, también, entrar en un diálogo entre tiempos. Los muebles originales de los años 70 conviven con intervenciones contemporáneas. Es un espacio donde la memoria está viva.

Esa misma lógica se traslada al diseño de los lanzamientos. “Infopesa cuenta con un archivo de fotos bastante amplio”, explica Maraví. Para “Antología Invasora”, por ejemplo, recuperaron los negativos de una imagen icónica de ‘Shanty’ con su guitarra. A partir de ahí, construyeron una nueva portada.

Juan Ricardo Maraví de la disquera peruana Infopesa. (Foto: Mario Zapata/ GEC)

“En Infopesa siempre respetamos el pasado pero le damos un giro para reinventarlo”, dice. Ese giro incluye colaboraciones actuales, como la del artista gráfico Yerko Zlatar de Puna Studio, quien trabajó en collages que reinterpretan el material original. “Quedó muy chévere”, resume.

En el caso de Los Diferentes Kennedy’s, el desafío fue mayor: había menos material visual. Pero incluso ahí, el criterio fue el mismo. “Se respeta la identidad del grupo, la tipografía original de ambos títulos”, señala. El resultado es un equilibrio entre la fidelidad a la esencia y una mirada contemporánea, algo que es clave en el trabajo de Juan Ricardo Maraví, quien nunca vio en los archivos de Infopesa piezas de una historia que ya acabó, sino música que merecía seguir sonando y encontrando nuevos oídos. Y que, como él mismo dice, deben mantenerse como lo que son: “clásicos nacionales e internacionales”. //