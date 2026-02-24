Infopesa anunció el lanzamiento de dos producciones de cumbia amazónica en formato de disco de vinilo. Estas ediciones forman parte de una iniciativa orientada a la conservación de grabaciones del género tropical peruano. Los materiales seleccionados corresponden a agrupaciones que desarrollaron su actividad musical en décadas pasadas y que ahora se integran al catálogo de reediciones en formato físico bajo el sello fundado por el productor Alberto Maraví.

La primera de estas entregas es la producción denominada “Antología Invasora”, perteneciente a la agrupación Los Invasores de Progreso. Este conjunto alcanzó reconocimiento en el mercado musical en el año 1982, tras iniciar su trabajo de grabación con Infopesa. Durante dicho periodo, el grupo registró temas como “Cumbia Inca” y “Las Cartas”, grabaciones que les permitieron obtener certificaciones de Discos de Oro. La agrupación es considerada un referente dentro de la vertiente amazónica, compartiendo importancia histórica con otros exponentes como Juaneco y Su Combo y Los Mirlos.

La segunda producción que regresa al mercado es “La Fiesta Comenzó”, álbum original de 1976 de la agrupación Los Diferentes Kennedy’s. Este disco es identificado en la actualidad como una pieza de colección dentro de la discografía peruana y mantiene una demanda constante por parte de coleccionistas en el ámbito internacional. La placa discográfica representa el estilo particular que el grupo aportó a la cumbia amazónica, consolidando su posición como una de las formaciones singulares dentro de la escena tropical de mediados de los años setenta.

Los Diferentes Kennedy’s se distinguió por una fusión única entre la cumbia amazónica y una marcada influencia rockera. (Foto: Infopesa)

Ambos títulos se encuentran disponibles para su adquisición a través del portal oficial de la discográfica en este enlace, así como en las distintas plataformas de distribución digital y servicios de streaming.

Estos lanzamientos se suman a los esfuerzos de difusión de material histórico que, tras años de haber sido publicado originalmente, vuelve a estar a disposición del público en soporte físico y digital.