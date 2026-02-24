Resumen

Vinilo celebra el catálogo de Los Invasores de Progreso. (Foto: Infopesa)
Por Redacción EC

Infopesa anunció el lanzamiento de dos producciones de cumbia amazónica en formato de disco de vinilo. Estas ediciones forman parte de una iniciativa orientada a la conservación de grabaciones del género tropical peruano. Los materiales seleccionados corresponden a agrupaciones que desarrollaron su actividad musical en décadas pasadas y que ahora se integran al catálogo de reediciones en formato físico bajo el sello fundado por el productor Alberto Maraví.

