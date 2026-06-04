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Resumen

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Mientras el café de especialidad conquista por su origen y ritual estético, el instantáneo resiste gracias a su pragmatismo y accesibilidad. Sin embargo, detrás de la diferencia de precio y sabor, el verdadero debate se esconde en lo que decidimos agregarle a cada taza.
Mientras el café de especialidad conquista por su origen y ritual estético, el instantáneo resiste gracias a su pragmatismo y accesibilidad. Sin embargo, detrás de la diferencia de precio y sabor, el verdadero debate se esconde en lo que decidimos agregarle a cada taza.
Por Milenka Duarte

En ciudades como Lima, el café ha dejado de ser una simple bebida matutina para convertirse en una declaración de estilo de vida. El auge de las cafeterías de especialidad nos ha llevado a elegir minuciosamente cada origen, proceso y perfil de sabor. Sin embargo, este boom también ha instalado una idea cada vez más extendida entre los amantes del oro negro: que el café de especialidad es “más saludable”, mientras que el instantáneo es “de menor calidad”.

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