Tomar café forma parte de la rutina diaria de millones de personas, pero una reciente investigación reveló que este hábito podría ofrecer beneficios importantes para la salud del hígado. Un seguimiento realizado durante más de una década encontró que quienes consumían varias tazas al día presentaban un menor riesgo de desarrollar cirrosis, cáncer hepático y otras complicaciones relacionadas con este órgano. Aunque los especialistas aclaran que los resultados muestran una asociación y no una relación directa de causa y efecto, los hallazgos abren nuevas posibilidades sobre el papel del café en la prevención de enfermedades hepáticas. Descubre qué encontró el estudio, cuántas tazas se asociaron con los mayores beneficios y qué recomendaciones hacen los expertos para consumir esta bebida de forma segura.

¿CÓMO BENEFICIA AL HÍGADO TOMAR HASTA CINCO TAZAS DE CAFÉ AL DÍA?

Según informa Infobae, una investigación que analizó a 354.957 personas durante un promedio de 13 años encontró que el consumo habitual de café estuvo relacionado con una menor probabilidad de padecer enfermedades graves del hígado.

Los resultados mostraron que quienes bebían entre una y dos tazas al día registraban un riesgo 20% menor de cirrosis y 24% menor de cáncer de hígado. En quienes consumían entre tres y cuatro tazas, la reducción alcanzó el 35% para ambas enfermedades, mientras que las personas que tomaban cinco o más tazas presentaron un riesgo 47% menor de cáncer hepático.

“Probablemente, estos sean los datos de seguimiento a largo plazo más completos sobre el impacto del café”, afirmó el doctor Hyunseok Kim.

¿POR QUÉ LOS INVESTIGADORES CREEN QUE EL CAFÉ PROTEGE ESTE ÓRGANO?

Los especialistas analizaron imágenes por resonancia magnética y marcadores biológicos para conocer el estado del hígado de una parte de los participantes. Los resultados mostraron que quienes consumían café tenían menos acumulación de grasa y menor inflamación hepática. Además, se identificaron proteínas asociadas con una mejor función del órgano y una menor formación de cicatrices.

“Observamos que, probablemente, el beneficio hepático del café no se deba a la cafeína”, explicó Kim, para luego agregar: “Parece estar más relacionado con el efecto antioxidante del café”.

¿ES MEJOR TOMAR CAFÉ CON CAFEÍNA O DESCAFEINADO?

El trabajo concluyó que las asociaciones favorables fueron muy parecidas tanto en quienes consumían café tradicional como en quienes preferían la versión descafeinada. En cambio, los investigadores observaron que añadir azúcar o edulcorantes podría disminuir ligeramente esos beneficios.

Kim señaló que las personas que utilizaban sustitutos del azúcar presentaban un marcador relacionado con una mayor inflamación hepática, aunque indicó que todavía se necesitan más investigaciones para comprender completamente ese hallazgo.

¿LOS RESULTADOS SIGNIFICAN QUE EL CAFÉ EVITA LAS ENFERMEDADES DEL HÍGADO?

Los autores y especialistas externos pidieron interpretar los resultados con cautela. La dietista Lauren Manaker recordó que “se trata de asociaciones, no de pruebas de causalidad”, por lo que el estudio no demuestra que el café sea el responsable directo de reducir el riesgo de enfermedad hepática.

También señaló que el consumo de café solo se registró en determinados momentos del seguimiento y que la mayoría de los participantes pertenecía a una población europea. Por ello, los expertos consideran necesario realizar nuevas investigaciones en grupos más diversos antes de confirmar estos beneficios.

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