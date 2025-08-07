Con el paso de los años, nuestro cuerpo experimenta distintos cambios que podrían resultar desfavorables . Un aspecto que debes prestar mucha atención en tu salud es el hígado , un órgano importante de tu organismo que necesita un buen cuidado. Pueden existir toxinas que lo dañen considerablemente. Sin embargo, hay una planta capaz de combatir este mal sin que afecte tu bolsillo y lo puedes preparar de una manera sencilla. ¿A cuál me refiero? En los siguientes párrafos te brindaré más detalles.

Como te mencioné anteriormente, el hígado cumple funciones vitales en tu organismo. Por suponer, te ayuda a digerir mejor los alimentos, elimina los desechos de tu cuerpo y produce los factores de coagulación, permitiéndote que tengas un buen flujo sanguíneo. Sin embargo, malos hábitos podrían perjudicarlo , dando paso a la enfermedad hepática.

Según Mayo Clinic, las afecciones que dañan este órgano ocasionarían que sufras de cirrosis e insuficiencia hepática. Esta afección podría poner en riesgo tu vida. Por esa razón, la planta que te revelaré cuenta con propiedades interesantes para cuidar tu hígado. Presta atención.

En la actualidad, muchas personas están padeciendo distintos males relacionados al hígado. (Crédito: IA / Imagen referencial)

¿Qué planta es capaz de cuidar tu hígado?

Es verdad que existen ciertos medicamentos o tratamientos ideales para cuidar este órgano, pero es ideal optar por opciones naturales. La cúrcuma es un claro ejemplo de ello, ya que cuenta con curcumina, un curcuminoide que tiene potentes efectos antioxidantes y antiinflamatorios.

Te pongo un ejemplo. En la revista Hepatalogy, se publicó un estudio realizado a 52 pacientes con hígado graso con inflamación y destrucción de células hepáticas. Se dividió en dos grupos: el primero recibió 1,000 gramos de curcumina dos veces al día; mientras que el segundo grupo solo recibían placebo.

Comprobaron que el primer grupo tuvo una disminución considerable en las enzimas hepáticas (TGP, GGTP), pero eso no es todo. También se redujeron los triglicéridos y aumentó el colesterol HDL (denominado como “bueno”).

Debo añadirte que el portal nutriADN considera que este componente de la cúrcuma cuenta con una acción antiinflamatoria que es fundamental para tratar la inflamación y la fibrosis hepática; además, influye en la actividad de varias enzimas de detoxificación en el hígado.

La cúrcuma es un excelente antiinflamatorio y antioxidante para el cuerpo humano. (Crédito: Freepik)

¿Cómo tomar cúrcuma para para cuidar el hígado?

Para ello, necesitas tener el almidón de cúrcuma y agua tibia. Necesitas un aproximado de 2 a 4 gramos de este ingrediente para mezclarlo con el líquido en una taza y listo. Como verás, no es nada complicado de prepararlo.

Eso sí, te aconsejo que lo bebas por las mañanas, pues es el mejor momento para que el cuerpo absorba con mayor capacidad los distintos nutrientes que ofrece esta planta herbácea.

Lo recomendable es que tomes una infusión de cúrcuma por las mañanas. (Crédito: Freepik)