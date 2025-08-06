En el momento menos esperado, aparecen diversos conflictos que nos harán perder la paciencia y discutiremos con otras personas. Si bien esto es un acto natural de todo ser humano, habrás notado que existen hombres y mujeres que evitan los actos problemáticos, pese a que ellos no tienen la culpa de nada. ¿Por qué actúan de esta manera? Si te identificas con ello, te interesará saber la razón, basándome en estudios psicológicos.
Nadie está libre de alguna discusión. Quizás te haya ocurrido cuando un amigo(a) cercano a ti no comparte el mismo pensamiento que el tuyo o al momento de abordar un transporte público. Cada persona tiene una manera distinta de “solucionar” estos inconvenientes, pero lo factible es evitar a que estos problemas pasen a mayores.
Quizás sientas cierta admiración por la paciencia y la naturalidad de una persona que suele evitar conflictos, pero no todo parece de maravilla. Según diversos expertos en psicología, aquel individuo que no aborda una cuestión negativa puede acumular resentimiento o frustración. Ahora, sabrás cuál es el perfil psicológico de este tipo de individuos.
¿Por qué una persona evita cualquier tipo de conflictos?
Según una revista especializada en tecnología y temas de salud, aquella persona que no le agrada los conflictos y prefiere ceder, se caracteriza por ser introvertido. Estas personas tienen dificultades para socializar con otras y, en caso se presente esta situación, son reflexivos y reservados.
Ahora, también se las puede considerar como seres amables, ya que suelen ser cooperativos y comprensibles con los demás. En este caso, priorizan la armonía en vez de un ambiente hostil. No dudan en conversar para llegar a un punto favorable.
Otro punto que muestran es una alta sensibilidad. Son conscientes de sus emociones y de las demás. Por lo tanto, suelen analizar la situación y piensan cómo podrían afectar sus palabras o sus acciones a la persona con la que tiene algún conflicto. Si bien estos son puntos positivos, también existen cuestiones negativas.
Se relacionan con el temor a conseguir un resultado negativo en su reacción, tal como algún maltrato físico, desaprobación o rechazo de los demás. Además, la persona que evita los conflictos cuenta con una baja autoestima, un trauma o una experiencia marcada en el pasado, o poseen problemas de autopercepción.
