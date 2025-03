Cuando se habla de alimentos dañinos para el hígado, la mayoría piensa en el alcohol, el azúcar o la comida rápida; sin embargo, el doctor Eric Berg, quiropráctico, autor del libro ‘The Healthy Keto Plan’ y defensor de la cetosis saludable y el ayuno intermitente, asegura que hay algo aún peor: los aceites de semillas.

En un video de TikTok con más de 4,9 millones de vistas, Berg afirma que estos aceites son “el alimento más peligroso para el hígado”, sumándose al debate sobre sus efectos en la salud. Explica que lo peor que se puede consumir no es el azúcar ni las grasas saturadas, sino las grasas insaturadas presentes en estos aceites.

“Estos alimentos se atascan en el hígado”, advierte, mencionando que los aceites de semillas son altamente procesados, contienen residuos de hexano (un químico presente en la gasolina) y pueden provocar inflamación, fibrosis e incluso acumularse en el cerebro y el sistema nervioso. Según él, el cuerpo tarda entre uno y dos años en eliminarlos por completo.

Berg agrega que el problema está en su procesamiento: “Toman la soja y el maíz, les añaden químicos para extraer el aceite y luego aplican altas temperaturas para eliminar impurezas”. Como alternativa, recomienda usar aceite de oliva, mantequilla, sebo o aceite de coco.

Es importante destacar que, según su propio sitio web, Berg es quiropráctico, no médico ni nutricionista. Su página aclara: “El Dr. Eric Berg DC no es médico. Él es un quiropráctico. El Dr. Berg y Dr. Berg Nutritionals no diagnostican ni tratan ninguna enfermedad o condición médica”. También recomienda consultar a un profesional de la salud antes de hacer cambios en la dieta.

¿Qué dice la ciencia al respecto?

Desde el punto de vista científico, sus afirmaciones son cuestionables. Mayo Clinic explica que la cicatrización del hígado, conocida como cirrosis, suele deberse a infecciones como la hepatitis o al consumo excesivo de alcohol.

Según el portal, “cada vez que el hígado se lesiona -ya sea por un trastorno por consumo de alcohol o por otra causa, como una infección- intenta repararse. En el proceso, se forma tejido cicatricial”.

En un video de TikTok, Berg afirma que estos aceites son "el alimento más peligroso para el hígado". (Foto referencial: Freepik)

Además, los expertos coinciden en que las grasas saturadas, como las de la mantequilla o el aceite de coco, pueden ser más dañinas para el hígado que las insaturadas, como las de los aceites de semillas. WebMD advierte que el azúcar, al contrario de lo que sugiere Berg, es un factor de riesgo conocido para la inflamación hepática.

Los aceites de semillas siguen siendo un tema de debate. La Clínica Cleveland señala que “tienen altos niveles de grasas omega-6, que pueden provocar inflamación, y se utilizan sobre todo para elaborar alimentos procesados y ultraprocesados, que causan inflamación en el organismo”; no obstante, investigaciones sugieren que algunos aceites vegetales, como el de colza, podrían incluso proteger contra enfermedades hepáticas en lugar de contribuir a ellas.

Los especialistas coinciden en que lo más recomendable es seguir una dieta equilibrada con alimentos naturales y evitar los ultraprocesados. (Foto referencial: Freepik)

Lo cierto es que, más allá de la controversia, los especialistas coinciden en que lo más recomendable es seguir una dieta equilibrada con alimentos naturales y evitar los ultraprocesados. Recuerda que, si estás pensando en cambiar tu alimentación, lo mejor es consultar con un profesional de la salud.