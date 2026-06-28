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Un equipo de científicos del APC Microbiome Ireland, centro de investigación adscrito al University College Cork, en Irlanda, comprobó que el consumo regular de café puede aportar importantes beneficios para la salud. La investigación, cuyos hallazgos fueron publicados en la revista científica Nature Communications, incluyó a 62 voluntarios: 31 personas que no consumían café y otras 31 que bebían entre tres y cinco tazas al día de forma habitual. Antes de iniciar el estudio, todos los participantes fueron sometidos a evaluaciones psicológicas, registros de sus hábitos alimenticios y del consumo de cafeína, así como análisis de muestras de heces y orina. Luego, los investigadores pidieron a quienes acostumbraban tomar café que suspendieran su consumo durante dos semanas. A lo largo de ese periodo, los voluntarios continuaron siendo evaluados mediante pruebas psicológicas y análisis biológicos, lo que permitió observar cambios relevantes y obtener resultados que sorprendieron a los científicos.