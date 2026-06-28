Un equipo de científicos del APC Microbiome Ireland, centro de investigación adscrito al University College Cork, en Irlanda, comprobó que el consumo regular de café puede aportar importantes beneficios para la salud. La investigación, cuyos hallazgos fueron publicados en la revista científica Nature Communications, incluyó a 62 voluntarios: 31 personas que no consumían café y otras 31 que bebían entre tres y cinco tazas al día de forma habitual. Antes de iniciar el estudio, todos los participantes fueron sometidos a evaluaciones psicológicas, registros de sus hábitos alimenticios y del consumo de cafeína, así como análisis de muestras de heces y orina. Luego, los investigadores pidieron a quienes acostumbraban tomar café que suspendieran su consumo durante dos semanas. A lo largo de ese periodo, los voluntarios continuaron siendo evaluados mediante pruebas psicológicas y análisis biológicos, lo que permitió observar cambios relevantes y obtener resultados que sorprendieron a los científicos.

¿Cuáles son esas mejoras en el organismo que los especialistas recomiendan si se consume café de manera habitual?

De acuerdo con los investigadores, el consumo habitual de café podría ejercer un efecto favorable sobre el eje intestino-cerebro, al promover cambios positivos en la microbiota intestinal que se reflejan en una mejora del estado de ánimo. La investigación buscó profundizar en la relación existente entre el microbioma intestinal y factores como el estrés percibido y el bienestar emocional. Además, los científicos observaron que, durante las dos semanas en las que los participantes habituales dejaron de consumir café, se produjeron modificaciones significativas en los perfiles de metabolitos generados por la microbiota intestinal. Estos cambios fueron evidentes al compararlos con los registrados en las personas que no consumían café de manera habitual, lo que refuerza la hipótesis de que esta bebida puede influir en el equilibrio del ecosistema intestinal y, en consecuencia, en la salud mental.

¿Qué otras mejoras se apreciaron, según los especialistas que realizaron dicha investigación?

Por otro lado, los investigadores hallaron que únicamente los participantes que consumieron café descafeinado mostraron mejoras significativas en el aprendizaje y la memoria, lo que sugiere que compuestos distintos a la cafeína, como los polifenoles, también podrían estar implicados en estos efectos cognitivos positivos. De igual forma, se observó que el café con cafeína se asoció específicamente con una menor percepción de ansiedad, además de una mayor capacidad de atención y concentración. Asimismo, la cafeína estuvo vinculada con una reducción del riesgo de procesos inflamatorios.

En ese contexto, el autor principal del estudio, el profesor John Cryan, investigador del APC Microbiome Ireland, explicó que los resultados evidencian cómo el café influye en la respuesta del microbioma y del sistema nervioso, con posibles beneficios sostenidos para la salud intestinal. Según indicó, esta bebida podría modificar la actividad conjunta de los microorganismos intestinales y los metabolitos que estos producen. Asimismo, el especialista destacó que tanto el café con cafeína como el descafeinado interactúan con la microbiota intestinal, el metabolismo y el bienestar emocional, por lo que podrían considerarse como un complemento dentro de una alimentación saludable y equilibrada.

¿Qué sucede en nuestro organismo si se consume café descafeinado según los resultados de los especialistas?

En la investigación el consumo de café fue reintroducido en el grupo de participantes, quienes se dividieron en dos subgrupos: uno ingirió café descafeinado y el otro café con cafeína durante un periodo de 21 días. Al término de esta fase, todos los participantes reportaron una disminución en los niveles de estrés, en los síntomas depresivos y en la impulsividad, lo que sugiere que el café podría contribuir a mejorar el estado de ánimo independientemente de la presencia de cafeína.

Asimismo, los resultados evidenciaron un aumento significativo de bacterias como Eggertella sp., vinculada a la producción de ácido gástrico, y Cryptobacterium curtum, relacionada con la síntesis de ácidos biliares. De acuerdo con los investigadores, estas funciones microbiológicas podrían facilitar la eliminación de microorganismos intestinales dañinos y contribuir a la prevención de infecciones en el sistema digestivo. En cuanto a los cambios en la microbiota intestinal de los consumidores de café, el estudio también identificó un incremento de bacterias del tipo Firmicutes, las cuales han sido asociadas con la generación de emociones positivas, especialmente en mujeres.

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