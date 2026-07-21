Los amantes del café tienen un nuevo motivo para disfrutar de su bebida favorita. Una revisión de las investigaciones más recientes realizada por la Asociación Americana del Corazón (AHA) concluyó que la mayoría de los adultos sanos pueden consumir hasta cinco tazas de café al día sin aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares; no obstante, los especialistas aclaran que la forma en que se prepara y se consume el café puede marcar una gran diferencia en sus efectos sobre la salud.

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En un nuevo comunicado científico publicado en la revista Circulation, los investigadores señalaron que un consumo de hasta 400 miligramos de cafeína al día, equivalente a unas cinco tazas de café, no representa un mayor riesgo para el corazón en la mayoría de las personas.

Sin embargo, esta recomendación se refiere al café negro, ya que añadir grandes cantidades de azúcar, jarabes saborizados o productos lácteos puede incrementar significativamente el aporte calórico y disminuir los posibles beneficios de la bebida.

Los mayores beneficios se observan cuando el café se consume negro, sin azúcar ni cremas. (Foto referencial: Freepik)

El café podría reducir el riesgo de varias enfermedades

La revisión también encontró que beber café con cafeína, sin azúcares añadidos ni cremas, se asocia con un menor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, enfermedades cardíacas, accidente cerebrovascular, insuficiencia cardíaca y algunos trastornos del ritmo cardíaco.

En cambio, el estudio advierte que algunos métodos de preparación, como el espresso, la prensa francesa, el café turco o el café hervido, contienen compuestos que pueden elevar los niveles del llamado colesterol “malo” (LDL).

Los investigadores destacan que estas conclusiones no se aplican a las bebidas energéticas ni a otras fuentes con altas concentraciones de cafeína.

“Las dosis altas de cafeína, como las que se encuentran en las bebidas energéticas, incluidos los ‘shots’ energéticos, pueden tener efectos perjudiciales para el corazón y deben evitarse”, afirmó el doctor Gregory M. Marcus, profesor de Medicina de la Universidad de California en San Francisco y presidente del grupo de expertos que elaboró el documento.

Los expertos advierten que las bebidas energéticas con altas dosis de cafeína pueden perjudicar la salud del corazón. (Foto referencial: Freepik)

La respuesta a la cafeína no es igual para todos

El especialista también recordó que el organismo de cada persona responde de forma diferente a la cafeína.

“Aunque las investigaciones sugieren que el consumo de cafeína puede estar asociado con ciertos beneficios cardiovasculares para algunas personas, es importante recordar que no existe una estrategia única que sea segura para todos. Las personas pueden responder de manera muy diferente a la cafeína debido a factores como la edad, los medicamentos, las enfermedades subyacentes, la genética y la rapidez con la que el organismo metaboliza la cafeína”, explicó Marcus.

Los autores del informe señalan que, aunque el café es la principal fuente de cafeína para muchos adultos, no es la única.

El té, los refrescos, el chocolate y otras bebidas también contribuyen al consumo diario de esta sustancia. Además, destacan que todavía se necesitan más estudios para comprender cómo las distintas fuentes de cafeína afectan a cada persona y confirmar si los beneficios observados se mantienen en diferentes grupos de población.

Según los expertos, la respuesta a la cafeína varía según la edad, la genética y el estado de salud de cada persona. (Foto referencial: Freepik)

Otra investigación respalda un consumo moderado de café

Las conclusiones de la Asociación Americana del Corazón (AHA) coinciden con otra revisión científica más amplia realizada sobre el consumo de café. En 2017, investigadores de la Universidad de Southampton y la Universidad de Edimburgo publicaron en la revista médica The BMJ un análisis que reunió más de 200 metaanálisis, encontrando que beber entre tres y cinco tazas de café al día se asociaba con un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares y de mortalidad por distintas causas, sin que el consumo de hasta cinco tazas mostrara un aumento significativo del riesgo en la mayoría de los adultos.

Los investigadores observaron que los mayores beneficios para la salud se registraban con un consumo de tres a cuatro tazas diarias, aunque señalaron que beber hasta cinco tazas al día seguía siendo, en términos generales, una cantidad segura para la población adulta, siempre que no existieran condiciones médicas específicas o situaciones como el embarazo que requirieran limitar la cafeína.

Los autores también destacaron que el café parecía estar relacionado con un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, algunos tipos de cáncer y trastornos neurológicos.

No obstante, al igual que la AHA, insistieron en que estos hallazgos no significan que todas las personas deban aumentar su consumo de café, ya que la respuesta a la cafeína puede variar según factores como la genética, la edad y el estado de salud de cada individuo.

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