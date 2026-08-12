El mundo del fútbol se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Jorge Messi, padre, amigo y representante histórico del capitán de la selección argentina, Lionel Messi. La noticia, que impactó profundamente a la comunidad deportiva internacional, fue acompañada por un desgarrador y emotivo mensaje de despedida publicado por el astro rosarino en sus redes sociales y esto también recibió la respuesta del mundo entero, hasta del mismísimo Cristiano Ronaldo que no dudó en brindar su apoyo en este duro momento a Leo.

¿Qué le respondió Cristiano Ronaldo a Lionel Messi?

En la imagen difundida en plataformas digitales, el astro portugués deja de lado la histórica rivalidad deportiva para enviarle sus condolencias y muestras de afecto al capitán de la selección argentina tras la carta dedicada a su padre:

“Un abrazo enorme para ti y los tuyos en estos duros momentos, Leo. Mucha fuerza.” — @cristiano

El comentario registra en la captura más de 380,000 “Me gusta” y supera las 6,500 respuestas de usuarios.

La reacción de los fanáticos ante la interacción entre las leyendas

La aparición de este mensaje provocó una ola de reacciones entre los aficionados al fútbol de todo el mundo. La respuesta de la comunidad digital se ha centrado en destacar el respeto mutuo entre ambas figuras:

Unión de las hinchadas: Fanáticos de ambos futbolistas expresaron su admiración por el gesto de deportividad y empatía en un momento delicado.

Fanáticos de ambos futbolistas expresaron su admiración por el gesto de deportividad y empatía en un momento delicado. Impacto masivo: La captura del comentario superó rápidamente las tendencias globales en redes, reposteada por miles de cuentas deportivas y creadores de contenido.

El contexto detrás de las publicaciones en redes sociales

A lo largo de sus carreras, tanto Lionel Messi como Cristiano Ronaldo han mantenido un respeto profesional recíproco. Cada interacción pública o gesto de solidaridad entre ambos trasciende el ámbito deportivo para convertirse en noticia de alcance mundial en portales de noticias y medios especializados.

El conmovedor mensaje de Lionel Messi tras el fallecimiento de su padre, Jorge Messi

En una carta cargada de sentimiento, el futbolista repasó el vínculo incondicional que mantuvo con su padre desde sus primeros pasos en los entrenamientos de Rosario hasta los momentos más exigentes de su carrera profesional. El hecho provocó una ola masiva de condolencias por parte de figuras del deporte, clubes y millones de fanáticos alrededor del mundo, marcando un día de profundo dolor para la familia Messi y el fútbol global.