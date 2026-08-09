Lionel Messi: la imagen del argentino en el último adiós a su padre Jorge en Rosario. (REUTERS/Agustin Marcarian)
Lionel Messi: la imagen del argentino en el último adiós a su padre Jorge en Rosario. (REUTERS/Agustin Marcarian)
Por Redacción EC

Una imagen resume el dolor de Lionel Messi. El capitán argentino fue visto este domingo en el cementerio El Prado, en Rosario, durante el último adiós a su padre, Jorge Messi, quien falleció a los 68 años. Con la cabeza inclinada y la mirada hacia el suelo, el futbolista del Inter Miami caminó junto a sus familiares en medio de una ceremonia estrictamente privada.

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