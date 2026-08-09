Una imagen resume el dolor de Lionel Messi. El capitán argentino fue visto este domingo en el cementerio El Prado, en Rosario, durante el último adiós a su padre, Jorge Messi, quien falleció a los 68 años. Con la cabeza inclinada y la mirada hacia el suelo, el futbolista del Inter Miami caminó junto a sus familiares en medio de una ceremonia estrictamente privada.

Messi llegó a su ciudad natal la noche del sábado, procedente de Miami, acompañado por Antonela Roccuzzo y sus tres hijos. Apenas aterrizó, el astro argentino se dirigió junto a su familia al cementerio donde descansarán los restos de su padre. Horas después, familiares y amigos cercanos se reunieron para despedir a Jorge.

En las imágenes difundidas desde el lugar se observa a Messi caminando en silencio y con evidente tristeza. El histórico número 10 permaneció cerca de sus seres queridos durante la ceremonia, alejado de las cámaras y de la exposición pública que habitualmente acompaña cada uno de sus movimientos.

Antonela Roccuzzo abraza a los familiares que estuvieron presentes en el último adiós a Jorge Messi. (Photo by Luis ROBAYO / AFP) / LUIS ROBAYO

Antonela Roccuzzo también estuvo junto al futbolista durante el último adiós. La esposa de Messi acompañó a su familia en todo momento y fue captada abrazando a uno de sus seres queridos dentro del cementerio, en otra de las escenas que reflejaron la intimidad de la despedida.

Mientras la familia permanecía reunida en el interior del recinto, algunos hinchas se acercaron durante la madrugada para dejar mensajes de cariño y flores en las inmediaciones del cementerio. “Fuerza familia Messi” y “Fuerza Messi, te amo siempre” fueron algunas de las frases que quedaron plasmadas en las rejas como muestra de apoyo al ídolo argentino.

La despedida de Jorge Messi se realizó lejos de los focos y con la presencia exclusiva del círculo más cercano. Para Lionel, el regreso a Rosario tuvo un significado especial: volvió a la ciudad donde nació para acompañar a su familia y despedir a su padre, quien fue una pieza fundamental en su carrera.

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