Tras el último adiós a su padre: se confirmó cuándo vuelve Lionel Messi a Inter Miami | Foto: Inter Miami CF / Facebook
Tras el último adiós a su padre: se confirmó cuándo vuelve Lionel Messi a Inter Miami | Foto: Inter Miami CF / Facebook
Por Redacción EC

Luego de despedir a su padre Jorge el último domingo en una íntima ceremonia realizada en el Cementerio El Prado, Lionel Messi tomó una decisión respecto a su futuro inmediato. El astro argentino, quien estuvo en Rosario acompañado de su familia cercana, se tomó un par de días para estar con sus seres queridos y le puso fecha y hora para regresar a Inter Miami.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.