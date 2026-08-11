Luego de despedir a su padre Jorge el último domingo en una íntima ceremonia realizada en el Cementerio El Prado, Lionel Messi tomó una decisión respecto a su futuro inmediato. El astro argentino, quien estuvo en Rosario acompañado de su familia cercana, se tomó un par de días para estar con sus seres queridos y le puso fecha y hora para regresar a Inter Miami.

Según información de A24, Messi tiene previsto abandonar Rosario este martes a las 22:30 horas de Argentina (8:30 p.m. de Perú) y llegará a Miami durante el miércoles. De esta manera, el capitán de la selección argentina regresará a Estados Unidos después de permanecer varios días en su ciudad natal tras conocer el fallecimiento de su padre, quien murió a los 68 años.

Messi había aterrizado en Rosario el sábado por la noche junto a Antonela y sus tres hijos. Al día siguiente participó del último adiós a Jorge Messi, en una ceremonia familiar que se desarrolló bajo un estricto operativo de seguridad. En las inmediaciones del cementerio, varios hinchas dejaron carteles y mensajes de apoyo para acompañar al futbolista y a su familia en este difícil momento.

La despedida terminó alrededor de las 13:00 horas y los familiares y allegados abandonaron el Cementerio El Prado sin brindar declaraciones. Desde entonces, el entorno del futbolista optó por mantener la privacidad y acompañar a la familia durante las horas posteriores al velatorio.

Una vez de regreso en Estados Unidos, Messi volverá a ponerse a disposición de Inter Miami para continuar con su actividad profesional. El conjunto dirigido por Guillermo Hoyos tiene programado un partido este miércoles frente a León de México por la Leagues Cup y posteriormente visitará a Nashville el sábado.

Por ahora, no hay una fecha concreta para el regreso de Messi a las canchas. Su reincorporación al equipo dependerá de su situación personal y de las decisiones que tome el cuerpo técnico. El argentino, mientras tanto, cerrará en las próximas horas su estadía en Rosario después de acompañar a su familia en el último adiós a su padre.

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