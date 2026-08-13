Inter Miami vs. Nashville SC se verán las caras este sábado 15 de agosto por la fecha 19 de la Major League Soccer, desde el Geodis Park. Con Lionel Messi ya reintegrado al plantel tras el duro momento familiar que aún vive, el conjunto ‘rosado’ irá en busca de sumar tres nuevos puntos. A continuación, te mostramos a qué hora juegan, en qué canales de TV ver el partido y dónde mirar ONLINE.

¿Dónde ver Inter Miami vs. Nashville SC por la MLS?

La transmisión del partido entre Inter Miami vs. Nashville SC EN VIVO por la fecha 19 de la MLS será transmitido a través de Apple TV y MLS Pass en Perú. Para ver MLS Season Pas, deberás de iniciar sesión en su app o crear una cuenta con pago mensual.

Si deseas ver el partido de Inter Miami vs. Nashville por streaming online, podrás hacerlo a través de Apple TV. Luego, en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Inter Miami vs. Nashville SC es MLS Season Pass.

Sigue la transmisión del partido de Inter Miami vs. Nashville SC en vivo por la fecha 19 de la Major League Soccer, desde el Geodis Park de Tennessee. (Photo by Chandan Khanna / AFP) / CHANDAN KHANNA

¿A qué hora juega Inter Miami vs. Nashville SC por la MLS?

El partido de Inter Miami vs. Nashville SC por MLS empieza a las 7:30 PM de Perú este sábado 15 de agosto del 2026.

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 6:30 p.m.

6:30 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 7:30 p.m.

7:30 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos, Chile: 8:30 p.m.

8:30 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 9:30 p.m.

9:30 p.m. España: 2:30 a.m.

¿Qué canal transmite Inter Miami vs. Nashville SC por la MLS?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 7:30 p.m. --- MLS Season Pass Colombia 7:30 p.m. --- MLS Season Pass Ecuador 7:30 p.m. --- MLS Season Pass Argentina 9:30 p.m. --- MLS Season Pass Brasil 9:30 p.m. --- MLS Season Pass Paraguay 9:30 p.m. --- MLS Season Pass Uruguay 9:30 p.m. --- MLS Season Pass Chile 8:30 p.m. --- MLS Season Pass Bolivia 8:30 p.m. --- MLS Season Pass Venezuela 8:30 p.m. --- MLS Season Pass México 6:30 p.m. --- MLS Season Pass Estados Unidos 8:30 p.m. --- MLS Season Pass

Horario, canal TV y dónde ver Inter Miami vs. Nashville SC por la MLS

Fecha : Sábado 15 de agosto del 2026.

: Sábado 15 de agosto del 2026. Partido : Inter Miami vs. Nashville SC

: Inter Miami vs. Nashville SC Horario : 7:30 p.m. hora de Lima, Perú.

: 7:30 p.m. hora de Lima, Perú. Canal : MLS Season Pass

: MLS Season Pass Estadio: Geodis Park

¿En qué canal ver Inter Miami vs. Nashville SC por la MLS en Perú?

En Perú, el partido de Inter Miami vs. Nashville SC por la fecha 19 de la MLS lo transmite MLS Season Pass por Apple TV.

¿En qué canal ver Inter Miami vs. Nashville SC por la Leagues Cup 2026 en Argentina?

En Argentina, el partido de Inter Miami vs. Nashville SC por la fecha 19 de la MLS lo transmite MLS Season Pass por Apple TV.

¿Cómo ver Inter Miami vs. Nashville SC por la MLS en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Inter Miami vs. Nashville SC por la fecha 19 de la MLS lo transmite MLS Season Pass por Apple TV.