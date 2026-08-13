Inter Miami vs. Nashville SC se verán las caras este sábado 15 de agosto por la fecha 19 de la Major League Soccer, desde el Geodis Park. Con Lionel Messi ya reintegrado al plantel tras el duro momento familiar que aún vive, el conjunto ‘rosado’ irá en busca de sumar tres nuevos puntos. A continuación, te mostramos a qué hora juegan, en qué canales de TV ver el partido y dónde mirar ONLINE.
¿Dónde ver Inter Miami vs. Nashville SC por la MLS?
La transmisión del partido entre Inter Miami vs. Nashville SC EN VIVO por la fecha 19 de la MLS será transmitido a través de Apple TV y MLS Pass en Perú. Para ver MLS Season Pas, deberás de iniciar sesión en su app o crear una cuenta con pago mensual.
Si deseas ver el partido de Inter Miami vs. Nashville por streaming online, podrás hacerlo a través de Apple TV. Luego, en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Inter Miami vs. Nashville SC es MLS Season Pass.
¿A qué hora juega Inter Miami vs. Nashville SC por la MLS?
El partido de Inter Miami vs. Nashville SC por MLS empieza a las 7:30 PM de Perú este sábado 15 de agosto del 2026.
- México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 6:30 p.m.
- Perú, Colombia, Ecuador: 7:30 p.m.
- Bolivia, Venezuela, Estados Unidos, Chile: 8:30 p.m.
- Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 9:30 p.m.
- España: 2:30 a.m.
¿Qué canal transmite Inter Miami vs. Nashville SC por la MLS?
|País
|Horarios
|Canal TV
|Streaming
|Perú
|7:30 p.m.
|---
|MLS Season Pass
|Colombia
|7:30 p.m.
|---
|MLS Season Pass
|Ecuador
|7:30 p.m.
|---
|MLS Season Pass
|Argentina
|9:30 p.m.
|---
|MLS Season Pass
|Brasil
|9:30 p.m.
|---
|MLS Season Pass
|Paraguay
|9:30 p.m.
|---
|MLS Season Pass
|Uruguay
|9:30 p.m.
|---
|MLS Season Pass
|Chile
|8:30 p.m.
|---
|MLS Season Pass
|Bolivia
|8:30 p.m.
|---
|MLS Season Pass
|Venezuela
|8:30 p.m.
|---
|MLS Season Pass
|México
|6:30 p.m.
|---
|MLS Season Pass
|Estados Unidos
|8:30 p.m.
|---
|MLS Season Pass
Horario, canal TV y dónde ver Inter Miami vs. Nashville SC por la MLS
- Fecha: Sábado 15 de agosto del 2026.
- Partido: Inter Miami vs. Nashville SC
- Horario: 7:30 p.m. hora de Lima, Perú.
- Canal: MLS Season Pass
- Estadio: Geodis Park
¿En qué canal ver Inter Miami vs. Nashville SC por la MLS en Perú?
En Perú, el partido de Inter Miami vs. Nashville SC por la fecha 19 de la MLS lo transmite MLS Season Pass por Apple TV.
¿En qué canal ver Inter Miami vs. Nashville SC por la Leagues Cup 2026 en Argentina?
En Argentina, el partido de Inter Miami vs. Nashville SC por la fecha 19 de la MLS lo transmite MLS Season Pass por Apple TV.
¿Cómo ver Inter Miami vs. Nashville SC por la MLS en Estados Unidos?
En Estados Unidos, el partido de Inter Miami vs. Nashville SC por la fecha 19 de la MLS lo transmite MLS Season Pass por Apple TV.