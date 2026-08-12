MIAMI, FLORIDA - AUGUST 12: Lionel Messi #10 of Inter Miami CF is challenged by Rodrigo Echeverria #20 of Leon during the Leagues Cup Phase One match between Inter Miami CF and Leon at Nu Stadium on August 12, 2026 in Miami, Florida. Rich Storry/Getty Images/AFP (Photo by Rich Storry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
MIAMI, FLORIDA - AUGUST 12: Lionel Messi #10 of Inter Miami CF is challenged by Rodrigo Echeverria #20 of Leon during the Leagues Cup Phase One match between Inter Miami CF and Leon at Nu Stadium on August 12, 2026 in Miami, Florida. Rich Storry/Getty Images/AFP (Photo by Rich Storry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
/ RICH STORRY
Por Redacción EC

El Inter Miami quedó eliminado este miércoles de la Leagues Cup 2026 al perder 3-2 ante el mexicano León en su último partido de la fase de grupos, en el que Lionel Messi recibió una emotiva ovación en su regreso tras el funeral de su padre.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.