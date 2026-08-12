Por Redacción EC

El pan forma parte de la alimentación cotidiana de millones de personas y suele aparecer en desayunos, meriendas o como acompañamiento de diferentes platos. Aunque en internet circulan afirmaciones que lo señalan como responsable de problemas como la diabetes o la hipertensión, su impacto depende del tipo de pan, la cantidad consumida y el contexto general de la alimentación. De acuerdo con información difundida por la BBC, determinadas variedades pueden aportar nutrientes importantes, entre ellos fibra, vitaminas del grupo B y minerales como hierro, zinc y magnesio. Además, los carbohidratos que contiene pueden convertirse en una fuente importante de energía para el organismo.