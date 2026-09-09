La alimentación es uno de los factores que más influye en el bienestar y en la aparición o prevención de distintas enfermedades a lo largo de la vida. Sin embargo, las exigencias de la rutina, la falta de tiempo para cocinar y la facilidad con la que determinados productos pueden encontrarse en supermercados y tiendas han favorecido que los alimentos ultraprocesados ocupen un espacio cada vez mayor en la dieta de muchas personas. Refrescos, snacks envasados, carnes procesadas y otros productos de fabricación industrial suelen estar formulados con ingredientes refinados y cantidades elevadas de azúcares, grasas, sal y diferentes aditivos. Aunque consumirlos ocasionalmente no necesariamente representa el mismo escenario que incorporarlos de manera constante a la alimentación, diversas investigaciones vienen analizando qué ocurre cuando estos productos forman parte habitual de las comidas y cuál podría ser su relación con determinadas enfermedades.

LOS ULTRAPROCESADOS HAN GANADO TERRENO EN LA ALIMENTACIÓN

El procesamiento de los alimentos no es un fenómeno reciente. De hecho, el ser humano ha utilizado durante miles de años diferentes métodos para conservar los productos y modificar sus características. “Los humanos han procesado alimentos durante milenios para hacerlos más sabrosos y duraderos, por ejemplo, moliendo granos, salando, secando, fermentando, encurtiendo y ahumando”, se remarca en NewScientist.

La diferencia se encuentra en el nivel y las características del procesamiento industrial aplicado actualmente a determinados productos. Algunos alimentos incorporan ingredientes refinados, grandes cantidades de azúcares, grasas, sodio y sustancias utilizadas para modificar su sabor, textura, apariencia o conservación. Por ello, el interés científico se ha concentrado especialmente en conocer las posibles consecuencias que puede generar una dieta con una presencia elevada de este tipo de productos.

¿QUÉ RIESGOS HAN IDENTIFICADO LOS INVESTIGADORES?

Una investigación publicada en The American Journal of Medicine analizó precisamente la posible relación entre el consumo de alimentos ultraprocesados y determinados problemas cardiovasculares. El trabajo fue desarrollado por investigadores de la Facultad de Medicina Charles E. Schmidt de Florida Atlantic University (FAU), quienes examinaron información nacional relacionada con la alimentación y la salud de adultos en Estados Unidos.

Los autores centraron su análisis en productos que pueden contener cantidades considerables de azúcar, grasas, sal y aditivos químicos. Dentro de este grupo aparecen alimentos como refrescos, snacks envasados y carnes procesadas, cuyo consumo frecuente ha sido relacionado previamente con problemas vinculados al peso corporal, procesos inflamatorios y alteraciones metabólicas.

UN MAYOR CONSUMO Y UNA CIFRA QUE LLAMA LA ATENCIÓN

Los resultados obtenidos por los investigadores encontraron una asociación relevante entre la cantidad de ultraprocesados consumidos y determinados eventos cardiovasculares. De acuerdo con el estudio, los “adultos con el mayor consumo de UPF tenían un riesgo estadísticamente significativo y clínicamente importante de un 47 % mayor de infarto o accidente cerebrovascular en comparación con quienes consumían menos”, incluso después de tomar en cuenta distintos factores que podían influir en los resultados.

Desde Florida Atlantic University también explicaron qué características permiten identificar a estos productos. Según la institución, los alimentos ultraprocesados son “productos modificados industrialmente, cargados con grasas, azúcares, almidones, sales y aditivos químicos añadidos, como emulsionantes”. Esta definición permite diferenciarlos de otras preparaciones que también atraviesan algún tipo de procesamiento, pero que no necesariamente presentan el mismo nivel de modificación industrial.

La FAU menciona dentro de esta categoría productos que van “desde refrescos hasta snacks y carnes procesadas”, los cuales pueden ocupar una proporción importante dentro de determinados patrones alimentarios. El interés de los especialistas radica precisamente en evaluar qué consecuencias puede tener una exposición frecuente a estos alimentos cuando desplazan opciones con mayor aporte nutricional dentro de la dieta cotidiana.

LA IMPORTANCIA DE MODERAR SU PRESENCIA EN LA DIETA

El estudio vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la calidad de la alimentación y el papel que desempeñan los ultraprocesados en ella. Una dieta con una presencia elevada de estos productos puede terminar desplazando alimentos que aportan nutrientes necesarios para el organismo, especialmente cuando su consumo se vuelve cotidiano y deja de ser una elección ocasional.

Por ello, la evidencia científica continúa examinando la relación entre estos productos y diferentes problemas de salud. Los hallazgos mencionados no significan que una persona vaya a desarrollar necesariamente una enfermedad por consumir un determinado alimento, pero sí refuerzan la importancia de observar el patrón general de alimentación y evitar que los ultraprocesados se conviertan en una parte predominante de la dieta diaria.