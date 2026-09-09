Por Kenyi Peña Andrade

La alimentación es uno de los factores que más influye en el bienestar y en la aparición o prevención de distintas enfermedades a lo largo de la vida. Sin embargo, las exigencias de la rutina, la falta de tiempo para cocinar y la facilidad con la que determinados productos pueden encontrarse en supermercados y tiendas han favorecido que los alimentos ultraprocesados ocupen un espacio cada vez mayor en la dieta de muchas personas. Refrescos, snacks envasados, carnes procesadas y otros productos de fabricación industrial suelen estar formulados con ingredientes refinados y cantidades elevadas de azúcares, grasas, sal y diferentes aditivos. Aunque consumirlos ocasionalmente no necesariamente representa el mismo escenario que incorporarlos de manera constante a la alimentación, diversas investigaciones vienen analizando qué ocurre cuando estos productos forman parte habitual de las comidas y cuál podría ser su relación con determinadas enfermedades.