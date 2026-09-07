Por Redacción EC

Mantener una dieta equilibrada cobra especial importancia durante los meses de mayor calor, cuando el organismo requiere una adecuada hidratación y una alimentación que contribuya a su salud. Dentro de las alternativas naturales que suelen incluirse en la dieta destaca el durazno, una fruta de sabor dulce y textura jugosa que puede formar parte de distintas preparaciones. Sin embargo, aunque su consumo está asociado con diversos aportes nutricionales, no todas las personas responden de la misma manera ante esta fruta. En determinados casos, su ingesta puede desencadenar reacciones alérgicas que requieren especial atención.