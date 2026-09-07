Mantener una dieta equilibrada cobra especial importancia durante los meses de mayor calor, cuando el organismo requiere una adecuada hidratación y una alimentación que contribuya a su salud. Dentro de las alternativas naturales que suelen incluirse en la dieta destaca el durazno, una fruta de sabor dulce y textura jugosa que puede formar parte de distintas preparaciones. Sin embargo, aunque su consumo está asociado con diversos aportes nutricionales, no todas las personas responden de la misma manera ante esta fruta. En determinados casos, su ingesta puede desencadenar reacciones alérgicas que requieren especial atención.

¿QUÉ OCURRE EN EL ORGANISMO CUANDO SE CONSUME DURAZNO?

Durante los días de intenso calor, incorporar alimentos con alto contenido de agua puede ser una alternativa para complementar la hidratación diaria. Entre las frutas que suelen consumirse en esta época se encuentra el durazno, caracterizado por su sabor dulce, pulpa jugosa y aporte de diferentes nutrientes.

Su composición permite incluirlo dentro de una alimentación variada, aunque existen situaciones en las que su consumo requiere mayor precaución. Las personas con alergia a frutas de la familia de las rosáceas, así como quienes presentan determinadas enfermedades renales o dificultades para controlar sus niveles de glucosa, deberían consultar con un especialista antes de incorporarlo habitualmente a su dieta.

LOS APORTES NUTRICIONALES QUE DESTACAN EN EL DURAZNO

Además de ser una fruta ligera y refrescante, el durazno contiene componentes que pueden contribuir al funcionamiento adecuado del organismo. Su presencia en la alimentación puede relacionarse con distintos beneficios, especialmente cuando forma parte de una dieta equilibrada.

Entre sus principales aportes se encuentran:

Favorece el tránsito intestinal: su contenido de agua y fibra puede contribuir al funcionamiento regular del aparato digestivo y ayudar a prevenir el estreñimiento.

su contenido de agua y fibra puede contribuir al funcionamiento regular del aparato digestivo y ayudar a prevenir el estreñimiento. Puede formar parte de una dieta para controlar el peso: se trata de una fruta con una carga glucémica relativamente baja, aunque la cantidad consumida siempre debe considerarse dentro de la alimentación total.

se trata de una fruta con una carga glucémica relativamente baja, aunque la cantidad consumida siempre debe considerarse dentro de la alimentación total. Aporta vitamina A: este nutriente participa en procesos relacionados con la visión, el sistema inmunitario, la reproducción y el crecimiento celular.

este nutriente participa en procesos relacionados con la visión, el sistema inmunitario, la reproducción y el crecimiento celular. Contribuye al cuidado cardiovascular: sus componentes nutricionales pueden complementar una alimentación orientada a mantener niveles adecuados de colesterol y proteger la salud del corazón.

Pese a estos beneficios, ninguna fruta reemplaza un tratamiento médico ni debe considerarse una solución por sí sola frente a una enfermedad.

PAPAYA, PIÑA Y FRESA: OTRAS ALTERNATIVAS PARA LOS DÍAS CALUROSOS

El durazno no es la única fruta que puede incorporarse a la alimentación durante las jornadas de temperaturas elevadas. El Ministerio de Salud también ha difundido recomendaciones relacionadas con el consumo de frutas y verduras como parte de las medidas para mantener una adecuada hidratación.

Entre las opciones que pueden incluirse en una dieta variada destacan la papaya, la piña y la fresa, cada una con características nutricionales particulares.

Papaya: proporciona vitaminas A, B, C, E y K, además de minerales como calcio, potasio, magnesio y cobre. También contiene papaína, una enzima asociada con la digestión de las proteínas.

proporciona vitaminas A, B, C, E y K, además de minerales como calcio, potasio, magnesio y cobre. También contiene papaína, una enzima asociada con la digestión de las proteínas. Piña: es una fruta jugosa que puede contribuir al consumo de líquidos y nutrientes dentro de una alimentación equilibrada.

es una fruta jugosa que puede contribuir al consumo de líquidos y nutrientes dentro de una alimentación equilibrada. Fresa: destaca por su contenido de vitamina C y otros compuestos que forman parte de una dieta orientada al cuidado cardiovascular, la piel y las defensas del organismo.

La variedad resulta clave, ya que combinar diferentes frutas permite obtener distintos nutrientes sin depender de un solo alimento.

VERDURAS QUE TAMBIÉN AYUDAN A COMPLEMENTAR LA HIDRATACIÓN

Las frutas pueden acompañarse con verduras que presentan una importante cantidad de agua en su composición. Esta combinación permite ampliar las alternativas disponibles para las personas que buscan mantener una alimentación fresca durante los periodos de mayor calor.

Entre los alimentos recomendados se encuentran la lechuga, el pepino, la caigua, el nabo, el tomate, el rabanito, el apio, las acelgas, el pimiento y la espinaca. Su incorporación a las comidas aporta agua, vitaminas, minerales y otros nutrientes necesarios para el funcionamiento del organismo.

No obstante, el consumo de estos alimentos debe complementar, y no sustituir, una adecuada ingesta de agua. Mantener una hidratación suficiente, consumir alimentos variados y prestar atención a las necesidades particulares de cada persona son medidas importantes para afrontar las altas temperaturas.