Durante años nos preocupamos por qué comemos: proteínas, carbohidratos, grasas, fibra, vitaminas. Después empezamos a hablar de cuánto comemos. Pero hay una tercera pregunta que la ciencia está estudiando cada vez más: ¿importa a qué hora comemos? La respuesta corta es que sí. La larga —porque en nutrición siempre hay una respuesta larga— es que sí importa, pero que no existe una hora perfecta para todos. Y aquí aparece la crononutrición. Te lo explico.

La crononutrición es un área que estudia cómo el horario de nuestras comidas interactúa con nuestros ritmos circadianos: ese reloj interno que todos tenemos de aproximadamente 24 horas y que regula desde cuándo sentimos sueño hasta nuestra temperatura corporal, producción hormonal y metabolismo. En otras palabras, nuestro cuerpo básicamente también tiene su propia agenda. Ahora, el reloj principal se encuentra en el cerebro y responde especialmente a la luz y la oscuridad. Pero además existen relojes periféricos en órganos como el hígado, el páncreas, el intestino y el tejido adiposo. Y uno de los estímulos que ayuda a sincronizarlos es precisamente la comida.

Si vamos un poco más a fondo, nuestro metabolismo no funciona exactamente igual a las 9 de la mañana que a las 11 de la noche. Por ejemplo, en términos generales, nuestra sensibilidad a la insulina suele ser mayor durante las primeras horas del día y disminuye conforme avanza la jornada. La insulina permite que la glucosa pase de la sangre hacia las células. Por eso, frente a una comida similar, el organismo puede manejar la glucosa de manera más eficiente durante el día que muy tarde por la noche. ¿Significa que los carbohidratos están prohibidos después de las seis? No. Lo que la evidencia sí sugiere es que concentrar una gran parte de nuestra alimentación muy tarde, especialmente cuando se vuelve una costumbre, puede asociarse con un peor control de la glucosa y otros marcadores metabólicos. Algunos estudios de alimentación restringida en el tiempo también encuentran beneficios cuando la ventana de alimentación se desplaza hacia horas más tempranas, aunque todavía estamos aprendiendo cuánto de ese efecto depende del horario y cuánto de otros cambios que ocurren simultáneamente.

Una cena abundante justo antes de acostarnos mantiene al sistema digestivo trabajando y eso puede provocar reflujo, pesadez o mal sueño. (Foto:iStock) / PonyWang

Además, comer tarde puede chocar con otra prioridad: dormir. Una cena abundante justo antes de acostarnos mantiene al sistema digestivo trabajando cuando fisiológicamente nos estamos preparando para descansar y, en algunas personas, puede empeorar el reflujo, la pesadez o la calidad del sueño. Pero esto tampoco significa que todos debamos cenar a las cinco de la tarde.

La crononutrición no debería convertirse en “cronobsesión”. Nuestros horarios laborales, actividad física, cultura, hambre y vida social también importan. Una persona que entrena a las siete de la noche tendrá necesidades distintas de las de alguien que se acuesta a esa hora. Y comer una pizza con amigos a las diez de la noche un sábado no va a desconfigurar mágicamente tu metabolismo. Por eso, más que perseguir una hora perfecta, podemos pensar en regularidad y sincronización: intentar mantener horarios relativamente consistentes, evitar que la mayor comida del día ocurra habitualmente justo antes de dormir y distribuir suficiente energía y nutrientes durante las horas en que estamos más activos. Porque nuestro cuerpo no solo presta atención a lo que ponemos en el plato: también recibe información de la luz, el sueño, el movimiento y, por supuesto, del momento en que comemos. Ojo, no se trata de vivir mirando el reloj, sino de aprender a trabajar un poco más a favor de nuestro cuerpo y sus ritmos biológicos. //