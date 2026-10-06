icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La crononutrición pone sobre la mesa algo que no siempre tenemos en cuenta: cómo la hora en que comemos, según la propia rutina, también influye en nuestro reloj biológico. (Foto: istock)
La crononutrición pone sobre la mesa algo que no siempre tenemos en cuenta: cómo la hora en que comemos, según la propia rutina, también influye en nuestro reloj biológico. (Foto: istock)
/ freemixer
Por Maca Bustamante

Durante años nos preocupamos por qué comemos: proteínas, carbohidratos, grasas, fibra, vitaminas. Después empezamos a hablar de cuánto comemos. Pero hay una tercera pregunta que la ciencia está estudiando cada vez más: ¿importa a qué hora comemos? La respuesta corta es que sí. La larga —porque en nutrición siempre hay una respuesta larga— es que sí importa, pero que no existe una hora perfecta para todos. Y aquí aparece la crononutrición. Te lo explico.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.