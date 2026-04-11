Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Dormir bien no es un lujo, es una necesidad (y de hecho casi que nuestro superpoder!). Mientras duermes se regulan hormonas, se reparan tejidos, consolidas la memoria y balanceas tu metabolismo. Aun así, muchos lo postergan para el fin de semana, lo sacrifican por quedarse scroleando y hasta lo sabotean con la hora en la que cenan. Porque si aún no lo sabías, lo comes en la noche (y a qué hora lo comes) tiene un impacto directo en tu sueño.
Dormir bien no es un lujo, es una necesidad (y de hecho casi que nuestro superpoder!). Mientras duermes se regulan hormonas, se reparan tejidos, consolidas la memoria y balanceas tu metabolismo. Aun así, muchos lo postergan para el fin de semana, lo sacrifican por quedarse scroleando y hasta lo sabotean con la hora en la que cenan. Porque si aún no lo sabías, lo comes en la noche (y a qué hora lo comes) tiene un impacto directo en tu sueño.
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El sueño está conectado con dos hormonas clave: el cortisol (alerta) y la melatonina (descanso). Para dormir bien, necesitas que el cortisol baje y la melatonina suba. Y aquí es donde la cena entra en juego. Comer muy pesado, muy tarde o muy azucarado puede alterar este equilibrio. Cuando cenas en exceso o con alimentos difíciles de digerir, tu cuerpo sigue trabajando mientras tú intentas dormir. Una digestión activa más un sistema nervioso encendido te da como resultado un sueño fragmentado. Por otro lado, si cenas muy poco o te saltas la cena, puedes experimentar caídas de glucosa durante la noche, lo que activa el cortisol y te puede terminar despertando (hola, 3 a.m.).
La clave entonces es cenar estratégicamente. Y aquí el timing es tu mejor aliado. Idealmente, la cena debería ocurrir entre 2 y 3 horas antes de dormir. Esto le da al cuerpo tiempo suficiente para iniciar la digestión sin interferir con el descanso profundo. Si cenas justo antes de acostarte puede generar reflujo, pesadez o sueño poco reparador. Pero irte a la cama con hambre tampoco es buena idea. El cuerpo no duerme tranquilo si siente que falta energía. El punto medio es comer suficiente, pero ligero, y que sea temprano.
Ahora, qué comes también te puede jugar a favor o en contra. Por ejemplo, la proteína ayuda a la saciedad y aporta aminoácidos como el triptófano, precursor de la serotonina y melatonina. Por su lado, los carbohidratos complejos facilitan la entrada del triptófano al cerebro y ayudan a relajar el sistema nervioso. Y las grasas saludables en cantidades moderadas, apoyan la estabilidad de la glucosa. ¿Lo que puede interferir? El exceso de grasa porque hace que digestión más lenta, los azúcares simples porque causan picos y caídas de glucosa, la cafeína y el alcohol, que aunque puede inducir sueño, lo fragmenta.
¿Cuál sería la cena ideal?
Te doy 5 opciones para que las pongas en práctica:
- Bowl tibio de quinua, pollo y verduras salteadas. Proteína + carbohidrato complejo + fibra. Fácil de digerir y saciante.
- Tortilla de huevo con espinaca + 1 tostada de pan integral + palta. Equilibrio perfecto entre proteína, grasa y carbohidratos. Clásico que funciona.
- Pescado al horno con camote y brócoli. Omega 3 + carbohidrato complejo. Ideal para reducir la inflamación y promover saciedad.
- Yogur natural con frutos rojos y semillas. Opción ligera, rica en triptófano y fibra. Perfecta si cenas más tarde de lo ideal.
- Souffle de verduras + choclo con queso fresco. Vegetal, reconfortante y rica en fibra.//
Dormir mejor no empieza cuando apagas la luz; empieza horas antes, en cómo cierras tu día. Y la cena, aunque muchos la dejamos al azar, puede ser una gran aliada si te organizas. No se trata de no cenar, se trata de elegir con estrategia nutricional y ayudar a que tu cuerpo descanse bien para vivir mejor.
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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.