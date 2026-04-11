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Resumen

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Al dormir, tus hormonas se regulan, se consolida tu memoria, se reparan tus tejidos. Por eso un sueño estable resulta tan crucial.
Al dormir, tus hormonas se regulan, se consolida tu memoria, se reparan tus tejidos. Por eso un sueño estable resulta tan crucial.
/ Olena Miroshnichenko
Por Maca Bustamante

Dormir bien no es un lujo, es una necesidad (y de hecho casi que nuestro superpoder!). Mientras duermes se regulan hormonas, se reparan tejidos, consolidas la memoria y balanceas tu metabolismo. Aun así, muchos lo postergan para el fin de semana, lo sacrifican por quedarse scroleando y hasta lo sabotean con la hora en la que cenan. Porque si aún no lo sabías, lo comes en la noche (y a qué hora lo comes) tiene un impacto directo en tu sueño.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.