Hay preguntas que casi nadie hace, o que no salen a la mesa en una reunión familiar, pero que todos alguna vez hemos buscado en Google. Una de ellas es: ¿es normal ir al baño solo tres veces por semana? O, al contrario, ¿es malo ir después de cada comida? Y aunque hablar de popó no suele ser el tema más elegante en una conversación, sí es uno de los indicadores más importantes de nuestra salud digestiva. De hecho, muchas veces el intestino nos da señales de que algo no está funcionando bien mucho antes de que aparezcan otros síntomas. La respuesta corta es que no existe un número perfecto de veces para ir al baño.

Durante años se creyó que evacuar una vez al día era la norma. Sin embargo, hoy sabemos que el rango de normalidad es mucho más amplio. En personas sanas, puede ser perfectamente normal ir tres veces al día o solo tres veces por semana, siempre que las deposiciones sean fáciles de evacuar, no produzcan dolor y no representen un cambio respecto a lo habitual. Sí, leíste bien. Si toda tu vida has ido al baño cada dos días y no tienes molestias, probablemente ese sea tu ritmo normal. Pero la frecuencia es solo una parte de la historia.

Consumir suficiente fibra, hidratarse correctamente, hacer ejercicio físico y respetar las ganas de ir al baño favorecen una sana actividad intestinal. / Igor Suka

La consistencia también importa. Aquí entra en escena una herramienta que los gastroenterólogos usan todos los días: la escala de Bristol. Esta es una clasificación que divide las deposiciones en siete tipos, las más saludables son las del tipo 3 y 4: suaves, bien formadas y fáciles de eliminar. Si parecen pequeñas bolitas duras, probablemente haya estreñimiento. Si son completamente líquidas de manera persistente, podría haber un problema que merece evaluación.

Otro mito muy común es pensar que ir todos los días significa que todo está bien. No necesariamente. Hay personas que evacúan a diario, pero con muchísimo esfuerzo, sensación de evacuación incompleta o incluso dolor. Eso también puede indicar estreñimiento. Y, por el contrario, quienes van dos o tres veces al día no tienen por qué preocuparse si las deposiciones son normales y no presentan otros síntomas. Después de comer, se activa un reflejo natural llamado gastrocólico, que estimula el movimiento del intestino. En algunas personas este reflejo es más intenso y hace que aparezcan ganas de ir al baño poco después de las comidas. Es completamente fisiológico.

Si nuestro patrón habitual para ir al baño cambia de forma drástica, lo recomendable es acudir a una evaluación médica. / Smederevac

Entonces, ¿cuándo deberíamos consultar? Cuando aparece un cambio importante en nuestro patrón habitual que dura varias semanas. Por ejemplo, si siempre ibas al baño diariamente y de pronto pasan cuatro o cinco días sin evacuar; si aparece diarrea persistente sin una causa clara; o si hay sangre en las heces, pérdida de peso involuntaria, dolor abdominal intenso o despertares nocturnos para evacuar, es momento de buscar una evaluación médica. Nuestro intestino cambia con nosotros, pero ciertos cambios no deben normalizarse. Y aquí también la alimentación y los hábitos juegan un papel fundamental. Consumir suficiente fibra, mantenerse bien hidratado, realizar actividad física y respetar las ganas de ir al baño favorecen un tránsito intestinal saludable. Curiosamente, el estrés también puede alterar este proceso. El intestino y el cerebro están conectados constantemente, por eso muchas personas experimentan estreñimiento o diarrea en épocas de mayor tensión.

Al final, quizá la pregunta no sea cuántas veces vas al baño, sino cómo vas. Nuestro intestino tiene su propio ritmo, y compararlo con el de otras personas tiene tanto sentido como comparar horarios de sueño. Lo importante es conocer qué es normal para uno mismo y prestar atención cuando ese patrón cambia, pues escuchar lo que nos está diciendo el intestino puede ser una de las conversaciones más importantes que tengamos con nuestra salud. //