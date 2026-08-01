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Resumen

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El reflejo natural denominado gastrocólico, que nos llama al baño después de comer, es más intenso en algunas personas.
El reflejo natural denominado gastrocólico, que nos llama al baño después de comer, es más intenso en algunas personas.
/ Igor Suka
Por Maca Bustamante

Hay preguntas que casi nadie hace, o que no salen a la mesa en una reunión familiar, pero que todos alguna vez hemos buscado en Google. Una de ellas es: ¿es normal ir al baño solo tres veces por semana? O, al contrario, ¿es malo ir después de cada comida? Y aunque hablar de popó no suele ser el tema más elegante en una conversación, sí es uno de los indicadores más importantes de nuestra salud digestiva. De hecho, muchas veces el intestino nos da señales de que algo no está funcionando bien mucho antes de que aparezcan otros síntomas. La respuesta corta es que no existe un número perfecto de veces para ir al baño.

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