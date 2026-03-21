Todos queremos tener una buena digestión. La hinchazón, el estreñimiento o esa sensación de que “algo no cae bien” no es algo divertido. ¿Pero alguna vez te preguntaste cuándo empezó realmente el problema? Muchos de estos síntomas no aparecen de la nada en la adultez, sino que son consecuencia de una historia que comenzó años atrás, en la infancia: en cómo se formó tu microbiota, en los antibióticos que tomaste, en los hábitos que aprendiste, en la relación que construiste con la comida. Y tu sistema digestivo no solo digiere alimentos, también “recuerda” cómo aprendiste a comer.

La salud digestiva no es solo “no tener dolor de estómago” o “vivir sin estreñimiento”. Es un sistema donde participan la microbiota, el sistema inmune, la motilidad intestinal y hasta el sistema nervioso. Y gran parte de ese sistema se “programa” en los primeros días de tu vida. Todo comienza con la microbiota: esa comunidad de bacterias que habita en nuestro intestino y que cumple funciones clave como digerir alimentos, entrenar al sistema inmune y comunicarse con el cerebro. No nacemos con ella completamente desarrollada; se va formando desde el nacimiento y durante los primeros años de vida. Por eso el tipo de parto, la lactancia materna, el contacto con el entorno, los alimentos que se introducen y también el uso de antibióticos, influyen directamente en cómo se construye esa microbiota.

Los antibióticos pueden ser herramientas médicas necesarias y salvadoras, pero su uso frecuente en la infancia también puede alterar nuestra diversidad bacteriana. / Milos Dimic

Los antibióticos, por ejemplo, pueden ser herramientas médicas necesarias y salvadoras, pero su uso frecuente en la infancia también puede alterar esa diversidad bacteriana. Y cuando esa microbiota se ve afectada, el impacto puede ir más allá de una simple digestión: puede influir en la inmunidad, en la inflamación e incluso en la predisposición a ciertas condiciones digestivas en el futuro. Los antibióticos –como su nombre lo dice– son anti-bio; es decir, anti-vida, de las bacterias malas, pero de las buenas también. Por eso solo deben usarse cuando son realmente necesarios, y no automedicarse por recomendación del amigo o la vecina.

Pero no todo es microbiota. Los hábitos también se aprenden temprano. Niños que comen apurados, frente a pantallas, sin horarios o bajo presión, muchas veces crecen desconectados de sus señales de hambre y saciedad. Y eso no se queda en la infancia, se arrastra. Frases como “cómete todo”, “si no comes, no hay postre” o “apúrate” pueden parecer inofensivas, pero van moldeando la relación con la comida. Comer deja de ser un acto fisiológico y pasa a ser un espacio de tensión, control o recompensa. Y aquí es donde el sistema digestivo también se ve afectado; la digestión no depende solo de lo que comes, sino de cómo lo comes. Un niño que come estresado activa su sistema de alerta. Y ese patrón puede mantenerse en la adultez: personas que comen rápido, con ansiedad, con culpa o desconectadas de su cuerpo.

La buena noticia es que el cuerpo es adaptable. La microbiota puede modificarse con la alimentación, el estilo de vida y el entorno, y los hábitos también se pueden reaprender. Priorizar alimentos reales, ricos en fibra y poco procesados ayuda a nutrir esa microbiota. Comer con calma, sin pantallas, masticando bien, permite que el sistema digestivo haga su trabajo. Y volver a conectar con el hambre y la saciedad es una de las herramientas más potentes que tenemos.

Mirar la salud digestiva desde la infancia no es para culpar, es para entender. Entender que muchas de las señales que hoy sentimos tienen historia. Y que esa historia se puede transformar si la entendemos y la empezamos a trabajar. //