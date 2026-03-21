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La hinchazón, el estreñimiento o la pesadez son sensaciones comunes que pueden ser consecuencia de malos hábitos en el tiempo. (Foto: iStock)
La hinchazón, el estreñimiento o la pesadez son sensaciones comunes que pueden ser consecuencia de malos hábitos en el tiempo. (Foto: iStock)
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Por Maca Bustamante

Todos queremos tener una buena digestión. La hinchazón, el estreñimiento o esa sensación de que “algo no cae bien” no es algo divertido. ¿Pero alguna vez te preguntaste cuándo empezó realmente el problema? Muchos de estos síntomas no aparecen de la nada en la adultez, sino que son consecuencia de una historia que comenzó años atrás, en la infancia: en cómo se formó tu microbiota, en los antibióticos que tomaste, en los hábitos que aprendiste, en la relación que construiste con la comida. Y tu sistema digestivo no solo digiere alimentos, también “recuerda” cómo aprendiste a comer.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.