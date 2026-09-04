(Fuente: Shutterstock)
(Fuente: Shutterstock)
Por Redacción EC

Yo no estaba preparando una carrera perfecta, estaba preparando un comeback. No me alcanzarían los dedos para contar cuántas veces mi cabeza me dijo que quizás era mejor esperar: regresar más fuerte, tener más tiempo, probarle al resto que podía hacerlo increíble.

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