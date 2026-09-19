No vas al baño desde hace tres días. ¿Primera recomendación? “Come más fibra”. Entonces agregas avena, chía, linaza, verduras, ciruelas y probablemente medio kilo de ensalada. Resultado: sigues sin ir al baño, pero ahora además pareces embarazada de cinco meses. Porque la fibra sí es fundamental para un buen tránsito intestinal, pero el estreñimiento no siempre se explica por falta de ella.

Aclaremos algo: estar estreñido no significa únicamente “no ir todos los días”. El estreñimiento también puede presentarse como heces duras, dificultad o esfuerzo excesivo para evacuar, sensación de evacuación incompleta o necesidad de maniobras para poder hacerlo. La frecuencia importa, pero no cuenta toda la historia. Entonces, ¿qué más puede estar pasando?

Empecemos por algo básico: el agua. Parte de la fibra funciona reteniendo agua y ayudando a formar heces más blandas y fáciles de eliminar. Si aumentas mucho la fibra, pero tu hidratación sigue siendo insuficiente, la estrategia puede no funcionar como esperabas. La fibra y el agua son más equipo que competencia; tienen que ir de la mano para un mejor tránsito intestinal.

Después está el movimiento. El intestino también necesita que tú te muwevas. La actividad física favorece la motilidad gastrointestinal y pasar muchas horas sentado puede contribuir a un tránsito más lento. No necesitas correr una maratón para poder ir al baño: basta con caminar regularmente para empezar a sentir los cambios.

Luego tenemos el estrés, ese invitado que aparece en casi todas las conversaciones de salud. El intestino y el cerebro están en comunicación constante a través del eje intestino-cerebro. Cuando vivimos permanentemente acelerados, dormimos mal o estamos bajo estrés, pueden producirse cambios en la motilidad y en nuestra percepción de las sensaciones digestivas. Y hay otro detalle: muchas veces sentimos ganas de ir al baño, pero estamos en una reunión, manejando o simplemente “no tenemos tiempo”. Es como si tu intestino mandase un mensaje al WhatsApp y tú lo dejaras en visto. Repetir esto, con el tiempo, terminará alterando tus hábitos intestinales.

También existe un factor del que hablamos poco: el piso pélvico. Para evacuar correctamente, ciertos músculos deben coordinar y relajarse. En algunas personas esa coordinación no ocurre adecuadamente: empujan, pero los músculos no se relajan como deberían. En estos casos, comer más fibra no resuelve necesariamente el problema y una evaluación especializada, con fisioterapia de piso pélvico cuando corresponda, puede ser muy útil.

¿Y la microbiota? También participa. Nuestras bacterias intestinales fermentan ciertos tipos de fibra y producen compuestos como los ácidos grasos de cadena corta, relacionados con la salud del colon. La composición de la microbiota y el tránsito intestinal están conectados, aunque esto no significa que cualquier estreñimiento se solucione comprando un probiótico.

Entonces, antes de convertir tu desayuno en un experimento de semillas, mira el panorama completo. Consume suficiente fibra y auméntala progresivamente. Hidrátate. Muévete. Respeta las ganas de ir al baño. Date tiempo para evacuar sin apuro y presta atención a tu estrés. Y si el estreñimiento persiste, aparece de repente, es intenso o se acompaña de sangre en las heces, pérdida de peso inexplicada o dolor importante, consulta con tu médico.