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Resumen

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El estrés tiene un impacto directo en la digestión. Si vivimos acelerados o dormimos mal, pueden producirse cambios en la motilidad.
El estrés tiene un impacto directo en la digestión. Si vivimos acelerados o dormimos mal, pueden producirse cambios en la motilidad.
/ Mariia Vitkovska
Por Maca Bustamante

No vas al baño desde hace tres días. ¿Primera recomendación? “Come más fibra”. Entonces agregas avena, chía, linaza, verduras, ciruelas y probablemente medio kilo de ensalada. Resultado: sigues sin ir al baño, pero ahora además pareces embarazada de cinco meses. Porque la fibra sí es fundamental para un buen tránsito intestinal, pero el estreñimiento no siempre se explica por falta de ella.

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