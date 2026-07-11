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Resumen

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Construir salud no solo depende de tener mucha información a la mano. Hay que pararse del sillón y llevar todos esos datos a la acción.
Construir salud no solo depende de tener mucha información a la mano. Hay que pararse del sillón y llevar todos esos datos a la acción.
/ AzmanL
Por Maca Bustamante

Si alguna vez has comprado semillas de chía, descargado una aplicación para meditar, guardado una receta saludable en Instagram o prometido que “el lunes sí empiezo”… eres bienvenido al club. Saber qué debemos hacer para cuidar nuestro bienestar nunca había sido tan fácil. Lo difícil es hacerlo.

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