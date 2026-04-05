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Resumen

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Si vas a freírlo, es importante no hacerlo en exceso, pues podría opacar sus beneficios y nutrientes
Si vas a freírlo, es importante no hacerlo en exceso, pues podría opacar sus beneficios y nutrientes
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Por Maca Bustamante

En Semana Santa se cambia la carne por el pescado. Para algunos es una costumbre religiosa, para otros una tradición familiar. Pero más allá del simbolismo, hay algo que merece rescatarse: incluir pescado en la alimentación es una de las decisiones más inteligentes desde el punto de vista nutricional. Y un hábito que deberíamos cultivar más allá de hacerlo solo por una fecha en especial.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.