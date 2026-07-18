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Resumen

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Dependiendo de la situación, incluso la cena recalentada de la noche anterior puede convertirse en un desayuno rico y provechoso.
Dependiendo de la situación, incluso la cena recalentada de la noche anterior puede convertirse en un desayuno rico y provechoso.
/ Marcos Elihu Castillo Ramirez
Por Maca Bustamante

Si existiera una competencia mundial por encontrar el desayuno perfecto, probablemente Internet ya tendría más de un un campeón. Un día ganan los huevos, al siguiente la avena, luego el ayuno intermitente, después el pan de masa madre, y antes de que alcancemos a comprar los ingredientes, aparece una nueva tendencia asegurando que todo lo anterior estaba mal. La buena noticia es que el desayuno perfecto no existe. Y aunque parezca contradictorio, eso es una excelente noticia para nuestra salud.

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