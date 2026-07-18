Si existiera una competencia mundial por encontrar el desayuno perfecto, probablemente Internet ya tendría más de un un campeón. Un día ganan los huevos, al siguiente la avena, luego el ayuno intermitente, después el pan de masa madre, y antes de que alcancemos a comprar los ingredientes, aparece una nueva tendencia asegurando que todo lo anterior estaba mal. La buena noticia es que el desayuno perfecto no existe. Y aunque parezca contradictorio, eso es una excelente noticia para nuestra salud.

Durante años hemos buscado la combinación ideal de alimentos, como si hubiera una fórmula universal que funcionara para todos. Pero la ciencia nos muestra algo diferente: una alimentación saludable no depende de una comida perfecta, sino del patrón que construimos a lo largo del tiempo. Eso significa que un desayuno no tiene que verse ‘aesthetic’ o instagrameable para ser nutritivo.

Más que pensar en alimentos “buenos” o “malos”, resulta mucho más útil imaginar que estamos armando un equipo. Cada integrante cumple una función distinta. La proteína aporta saciedad y ayuda a mantener la masa muscular; los carbohidratos entregan la energía que el cerebro y los músculos necesitan para empezar el día; las grasas saludables participan en la producción hormonal y aumentan la sensación de satisfacción; mientras que la fibra alimenta a la microbiota intestinal y favorece una digestión saludable.

Aunque nos hagan creer lo contrario, a veces un desayuno basado solo en frutas puede ser insuficiente. / Christian Lopez Walker

Y así como un equipo, cuando falta uno de estos jugadores, el partido suele complicarse. Un desayuno compuesto solo por café y una galleta puede dejarnos con hambre dos horas después. Uno basado únicamente en fruta puede ser insuficiente para mantenernos saciados durante la mañana. Y un desayuno con exceso de azúcar refinada puede generar subidas y bajadas rápidas de energía que termina pasándonos la factura antes del almuerzo.

Dicho esto, no hace falta complicarse. Un yogur natural o griego con fruta y avena. Un pan de masa madre con queso fresco y palta. Huevos revueltos con una tostada y tomate. Incluso las clásicas sobras de la cena pueden convertirse en un excelente desayuno: ese pollito que sobró lo puedes deshilachar, agregas un poco de palta sobre una tostada ¡y voilà! Nuestro cuerpo no tiene un reloj que diga qué alimentos pueden comerse solo después de las siete de la mañana.

La ciencia demuestra que una alimentación saludable no depende de una comida perfecta, sino del patrón que construimos a lo largo del tiempo.

Otro error frecuente es creer que desayunar “saludable” significa preparar recetas elaboradas todos los días. La realidad es mucho menos glamorosa. Hay mañanas en las que tenemos tiempo para cocinar y otras en las que apenas alcanzamos a salir de casa. La alimentación también debe adaptarse a la vida real. Un desayuno sencillo que realmente puedas repetir vale mucho más que uno perfecto que solo haces los domingos. Y aquí aparece otro concepto importante: la flexibilidad. Comer saludable no significa hacerlo perfecto. Si un día desayunas un croissant porque estás de viaje, celebrando un cumpleaños o simplemente se te antojó, no has echado a perder tu alimentación. La salud no depende de una sola comida, sino de cientos de decisiones que tomamos semana tras semana.

Así que la próxima vez que alguien te diga cuál es el desayuno perfecto, puedes responder con tranquilidad que no existe. Todo depende de la persona, sus gustos, su contexto, sus preferencias, y sus requerimientos. Lo que sí existe es un desayuno que funcione para ti, que te dé energía, te deje satisfecho y puedas mantener en el tiempo. Porque, al final, el mejor desayuno no es el más fotogénico ni el que está de moda; es el que forma parte de una rutina saludable que puedes sostener, incluso los lunes por la mañana. //